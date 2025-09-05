Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută”

Donald Trump și Vladimir Putin, la conferința de presă comună din Alaska, pe 15 august 2025. FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters.

„Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine. Să aibă împreună un viitor lung și prosper!”, a scris Trump într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa de socializare Truth Social, publicat alături de o fotografie cu ceilalți trei lideri mondiali împreună la summitul lui Xi din China.

Întrebat despre mesajul lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la New Delhi le-a spus jurnaliștilor că nu are niciun comentariu de făcut.

Reprezentanții Beijingului și Moscovei nu au putut fi contactați imediat de Reuters pentru un comentariu în legătură cu mesajul liderului de la Casa Albă.

Xi a găzduit peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), în orașul-port chinez Tianjin, printre aceștia numărându-se președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi.

Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit, în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca toți trei să stea alături.

China a organizat de asemenea miercuri o paradă militară uriașă la care premierul indian Narendra Modi nu a participat însă.

Încălzirea relațiilor dintre India și China vine în timp ce Trump a tensionat legăturile SUA-India pe fondul neînțelegerilor legate de taxele vamale și alte dispute. La începutul acestei săptămâni, Trump a spus că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar nu îngrijorat de consolidarea legăturilor dintre Rusia și China.

Trump, mesaj și pentru țările europene

Știre în curs de actualizare.