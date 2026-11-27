Administrația Trump a încurajat Venezuela și Irakul să analizeze o posibilă ieșire din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) la începutul acestui an și chiar a împiedicat Caracasul să își plătească cotizația anuală de membru al organizației, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Mai multe surse din apropierea acestui dosar au declarat pentru Reuters că demersurile Washingtonului, care au vizat două dintre cele cinci state membre fondatoare ale OPEC, reprezintă o provocare neobișnuit de directă la adresa unei organizații pe care președintele Donald Trump a acuzat-o mult timp că menține prețurile petrolului la un nivel ridicat în mod artificial.

Două dintre sursele Reuters afirmă că presiunea exercitată de SUA asupra Venezuelei a fost atât de intensă încât Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a intervenit în această vară, convingând administrația Trump să nu mai insiste pe acest subiect.

În Irak, prim-ministrul Ali Faleh al-Zaidi a ridicat problema unei posibile ieșiri din OPEC în cadrul unei ședințe de guvern din această vară, după discuții cu oficiali americani care au încurajat această idee. Însă Ministerul Petrolului din Irak s-a opus, convingându-l pe premierul al-Zaidi să mențină Irakul în cadrul OPEC și să solicite, în schimb, o cotă de producție mai mare, potrivit surselor Reuters.

Statele Unite exercită o influență considerabilă asupra Venezuelei și Irakului

SUA controlează accesul Venezuelei la fondurile de stat, în urma înlăturării de la putere a lui Nicolas Maduro în luna ianuarie, în timp ce veniturile Irakului din petrol continuă să fie virate într-un cont deschis la Banca Rezervei Federale din New York – un vestigiu al războiului purtat de SUA împotriva Irakului în 2003 și a ocupației care a urmat.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns la întrebările Reuters dacă a împiedicat Venezuela să își plătească cotizația de membru OPEC. A confirmat, însă, că Washingtonul are autoritatea de a decide cu privire la utilizarea de către Venezuela a fondurilor de stat, aflate în prezent într-un cont controlat de SUA, creat după înlăturarea lui Maduro.

„Departamentul primește cereri de deblocare a fondurilor din partea guvernului interimar al Venezuelei și le analizează, verificându-le inclusiv în raport cu o listă a utilizărilor aprobate și interzise pentru fondurile guvernamentale străine depozitate”, a declarat pentru Reuters un oficial al Departamentului de Stat.

Oficialul a afirmat că este posibil ca unii reprezentanți americani de rang inferior să fi abordat, la începutul acestui an, problema ieșirii Venezuelei din OPEC, însă a precizat că „aceasta nu s-a numărat printre chestiunile ridicate de oficiali de rang înalt”.

Emiratele Arabe Unite au ieșit din OPEC anul acesta

Reuters notează că demersurile Washingtonului pun noi presiuni asupra unei organizații care a pierdut deja patru membri începând cu anul 2019 și a cărei cotă pe piața mondială a petrolului a atins recent un nivel minim, pe fondul perturbărilor cauzate de războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, un alt stat membru fondator al OPEC.

„Riscul unei fracturi în cadrul OPEC este în creștere”, a declarat pentru Reuters Dan Alamariu, analist pe probleme de geopolitică în cadrul Alpine Macro.

Emiratele Arabe Unite au ieșit din OPEC la începutul lunii mai, pe fondul nemulțumirilor legate de plafoanele de producție impuse de grup, în timp ce Angola, Ecuador și Qatar au părăsit organizația în 2024, 2020, respectiv 2019. Nu există indicii care să sugereze că SUA ar fi fost implicate în aceste decizii.

Care sunt țările fondatoare ale OPEC

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a fost înființată la Bagdad în septembrie 1960 de către țări producătoare de petrol care doreau să exercite un control mai mare asupra unei piețe globale dominate, la acea vreme, de un grup restrâns de companii petroliere occidentale.

Înființată de Irak, Iran, Arabia Saudită, Kuweit și Venezuela, OPEC numără în prezent 11 state membre. Organizația a stabilit, de asemenea, o alianță cu alte țări mari producătoare de petrol, inclusiv Rusia.

Astfel a luat naștere un organism cunoscut sub numele de OPEC+, ai cărei membri se reunesc periodic pentru a stabili niveluri coordonate ale producției.

Sediul OPEC din Viena, FOTO: Philipp-Moritz Jenne / AP / Profimedia

SUA sunt cel mai mare producător de petrol din lume

În ultimul deceniu, SUA au devenit cel mai mare producător de petrol din lume, transformându-se dintr-un client al OPEC în principalul său rival pentru cota de piață a petrolului.

Mai multe surse citate de Reuters au confirmat că Departamentul de Stat al SUA a inițiat la Washington discuții cu oficiali venezueleni pe tema unei posibile retrageri a țării sud-americane din OPEC, După ce forțe speciale ale SUA l-au răpit pe Maduro în luna ianuarie pentru a fi judecat la New York pentru trafic de droguri și arme.

În prezent, Venezuela este exceptată de la cotele de producție de petrol stabilite de OPEC+ întrucât producția sa a scăzut drastic față de nivelurile istorice maxime, din cauza anilor de sancțiuni și a gestionării defectuoase.

Ultima dată când OPEC a reglementat producția de petrol a Venezuelei prin intermediul unor cote a fost în perioada 2017-2018, când obiectivul stabilit pentru această țară era de aproximativ 2 milioane de barili pe zi.

O sursă familiarizată cu poziția Venezuelei în cadrul OPEC a declarat pentru Reuters că revenirea țării la sistemul de cote este puțin probabilă până când această țară nu va reveni la acel nivel de producție.