„SUA e un factor destabilizant în lume în care nimeni nu poate avea încredere. Care va fi reacția noastră când americanii vor ocupa Groenlanda?” / Explicațiile unui politolog român, după evenimentele din Venezuela

Operațiunea din Caracas este „trasă la indigo” cu o intervenție a SUA din 1989, desfășurată în Panama, din timpul administrației Bush, spune politologul Vlad Adamescu, într-o analiză postată pe Facebook și detaliată apoi pentru HotNews. Expertul susține că, deși regimul lui Maduro a fost unul represiv, intervenția americană ridică probleme grave de drept internațional și de precedent geopolitic.

Într-o postare publicată pe Facebook, Vlad Adamescu afirmă că înlăturarea lui Nicolas Maduro nu poate fi justificată prin natura regimului acestuia.

„Maduro era un dictator scârbos, Ceaușescu al Americii de Sud, care și-a înfometat și ucis populația, dar asta nu justifică sub nicio formă intervenția americană”, a scris politologul.

El avertizează că acceptarea unei astfel de acțiuni ar crea un precedent periculos în relațiile internaționale: „Dacă ai impresia că răpirea unui lider străin e justificată, înseamnă că erai de acord și ca Putin să-l răpească/lichideze pe Zelenski, sau ca Xi să facă același lucru cu președintele Taiwanului.”

Adamescu susține că Statele Unite rămân un actor destabilizator în politica globală și pune sub semnul întrebării încrederea în alianța cu Washingtonul: „SUA e un factor destabilizant în lume în care nimeni cu toate țiglele pe cap nu poate avea încredere. Care va fi reacția noastră când americanii vor ocupa Groenlanda?”

De ce compară Venezuela cu Panama, 1989

Contactat de HotNews, Vlad Adamescu explică de ce consideră că operațiunea din Caracas seamănă cu intervenția americană din Panama, de la finalul anilor ’80.

„SUA are un istoric îndelungat de intervenții militare sau sprijin pentru lovituri de stat în America Latină (Nicaragua de trei ori, Honduras de două ori, Guatemala, Panama, Chile – destituirea președintelui de stânga ales democratic, Salvador Allende). Majoritatea au fost de succes, cu excepția invaziei Cubei în 1961, care avea ca scop înlăturarea lui Fidel Castro de la putere”, afirmă el.

În cazul Panama, spune politologul, intervenția a dus la capturarea liderului de atunci: „Dictatorul din Panama, Manuel Noriega, a fost dat jos de armata SUA în decembrie-ianuarie 1989/90, capturat și extrădat în SUA, unde fusese inculpat în mai multe procese de trafic de droguri.”

Potrivit lui Adamescu, acest tip de acțiuni se înscrie într-o logică mai veche a politicii externe americane: „În tradiția asta se înscrie și înlăturarea lui Maduro. Practic, e vorba de aplicarea Doctrinei Monroe (1823), prin care SUA avertiza puterile europene să nu intervină în Americi, pe care SUA le considera și încă consideră zonă de interese exclusivă.”

Adamescu: Care va fi reacția noastră când americanii vor ocupa Groenlanda?

În postarea sa, Vlad Adamescu a ridicat și ipoteza unei intervenții americane în Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Politologul explică, pentru HotNews, că „este cu siguranță un scenariu posibil, recunoscut chiar de Danemarca, care are suveranitate asupra Groenlandei. Un raport al Serviciului de Informații pentru Apărare danez recunoaște pericolul american, inclusiv pentru aliații Washingtonului.”

Potrivit politologului, un astfel de scenariu ar provoca reacții mult mai ferme decât cele generate de intervenția din Venezuela: „Au existat cu siguranță discuții în Consiliul pentru Afaceri Externe al UE despre reacția UE în cazul unei astfel de mișcări. Reacțiile ar fi mult mai puternice decât ce vedem acum referitor la Venezuela, iar Trump ar fi contestat puternic și intern, din partea majorității senatorilor republicani, pe lângă cei democrați.”

Ce ar trebui să facă România, în viziunea politologului

Întrebat cum ar trebui să reacționeze România într-un astfel de scenariu, Vlad Adamescu pledează pentru o schimbare majoră de orientare strategică. „Principala prioritate de politică externă a României trebuie să fie decuplarea cât mai rapidă și comprehensivă de SUA, în paralel cu creșterea rolului nostru în UE, investiții în armament produs în Europa, inclusiv în România. Reorientarea politicii noastre externe către Bruxelles este imperativă”, afirmă el.

În acest context, Adamescu consideră că România are un potențial mai mare decât își asumă în prezent: „Suntem o țară mare în UE, și putem, cu niște viziune strategică, să influențăm toate deciziile de politică externă și de securitate europene, inclusiv în zonele noastre de interes: Republica Moldova, Ucraina, Caucazul de Sud și Balcanii de Vest.”

Reacția Rusiei, „previzibilă”

Rusia a condamnat intervenția Statelor Unite în Venezuela, reacție pe care Vlad Adamescu o consideră așteptată, „având în vedere alianțele tradiționale cu Venezuela, Cuba, Iran, China sau Coreea de Nord”.

Politologul avertizează însă că Moscova va folosi acest precedent în propriul discurs geopolitic: „Rusia va instrumentaliza acțiunile SUA în Venezuela pentru a-și justifica propriile mișcări agresive”.

În opinia sa, intervenția slăbește poziția Washingtonului în fața altor puteri: „Ce a făcut Trump cu Maduro era și ce își dorea Putin să facă cu Zelenski: capturarea sau lichidarea lui”, ceea ce ridică întrebări despre cum mai pot fi condamnate, pe viitor, acțiuni similare ale Chinei sau Rusiei.

„Cum ar mai putea SUA condamna o eventuală invazie a Chinei în Taiwan sau diverse încălcări ale dreptului internațional, ori lichidarea conducerii Taiwanului de către China, dacă administrația Trump tocmai a făcut ceva similar în Venezuela?”, încheie Vlad Adamescu.