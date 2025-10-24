SUA trimit în Caraibe cel mai mare portavion din lume. Operațiunea militară lansată de Trump împotriva „narcoteroriştilor” ia amploare

USS Gerald R. Ford este cel mai mare portavion al Marinei americane. Credit foto: Nikola Vilic / imago stock&people / Profimedia

Statele Unite au decis să desfășoare un portavion în sprijinul operațiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunțat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune, relatează agențiile AFP și Reuters.

„În sprijinul directivelor președintelui (Donald Trump) de destructurare a organizațiilor criminale transnaționale și de combatere a narco-terorismului, în vederea protejării teritoriului național, ministrul războiului a ordonat portavionului Gerald R. Ford (…) să se îndrepte” spre zona de comandă corespunzând Americii Centrale și de Sud ( USSOUTHCOM), a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului american al Apărării, Sean Parnell, pe rețeaua de socializare X, citează Agerpres.

„Prezența sporită a forțelor americane în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și combate actorii și activitățile ilicite care compromit siguranța și prosperitatea teritoriului Statelor Unite și securitatea noastră în emisfera vestică”, afirmă în aceeași postare Sean Parnell.

Portavionul Gerald R. Ford este cunoscut a fi cel mai mare din lume, iar purtătorul de cuvânt citat nu a precizat când acesta și grupul naval care îl însoțește vor ajunge în zonă.

Nouă lovitură americană împotriva unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi

Un nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri a fost lansat în cursul nopții trecute în Caraibe și a ucis şase persoane, a anunţat vineri secretarul american al apărării, Pete Hegseth, conform AFP și Agerpres.

„Noaptea trecută, la ordinul preşedintelui Trump, a fost lansat un atac letal împotriva unei ambarcaţiuni folosite de Tren de Aragua”, o bandă venezueleană clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite, a scris Hegseth pe reţeaua socială X.

„Şase narcoterorişti se aflau la bordul ambarcaţiunii în timpul atacului şi au fost ucişi”, a mai spus Hegseth.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

SUA au desfăşurat mijloace militare semnificative în Caraibe şi au lansat de la începutul lunii septembrie atacuri asupra mai multor ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri.

Potrivit Washingtonului, cartelurile – unele clasificate de SUA drept „organizaţii teroriste” – implicate în traficul de droguri au devenit în decursul ultimelor decenii „mai înarmate, mai bine organizate şi violente”, şi „provoacă ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetăţeni americani în fiecare an”.

Washingtonul nu a făcut însă publice probe în sprijinul afirmaţiei că ţintele loviturilor sale sunt într-adevăr traficanţi de droguri, iar experţii afirmă că execuţiile sumare sunt ilegale, chiar dacă ar viza traficanţi dovediţi.