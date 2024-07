„Sunt prosumator de peste doi ani și nu am văzut niciun ban” / Revolta prosumatorilor acuzați că fac afaceri

Prosumatorii din România au instalat panouri solare cu o capacitate totală mai mare decât cele două reactoare de la Cernavodă, primesc banii pentru electricitatea livrată peste cel puțin doi ani și acum sunt puși să echilibreze rețeaua electrică a țării. Este revolta unui prosumator față de afirmația deputatului UDMR, Șandor Bende, care spune că prosumatorii nu trebuie să facă un business din asta, ci să-și asigure consumul propriu.

HotNews.ro a publicat luni un articol care arăta că o lege votată în ultima ședință din această sesiune parlamentară îi obligă pe prosumatori să-și monteze baterii de stocare. Aceasta deoarece sistemul energetic nu mai poate gestiona dezechilibrele aduse de cantitatea mare de electricitate solară.

Parlamentarii nici măcar nu înțeleseseră ce votează, după cum arată stenogramele.

„Prosumatorii nu trebuie să facă un business din asta, ci să-și asigure consumul propriu”, a declarat deputatul UDMR Șandor Bende, președintele Comisiei de industrii și servicii, pentru HotNews.ro.

În urma acestui articol, unul dintre prosumatori, Ovidiu Constantinescu, ne-a contactat extrem de revoltat de această situație, pentru a arăta care sunt problemele reale cu care se confruntă cei care și-au instalat panouri pe acoperișuri.

„Am investit 14.000 de euro pentru instalația de 7,2 kW de la casa pe care o dețin în Popești-Leordeni și pentru cea de 6 kW la locuința tatălui meu din județul Vâlcea. Nu sunt capacități mari, sunt calibrate pentru a ne acoperi consumul. Nici vorbă să vreau să fac o afacere din asta. În Popești am două aparate de aer condiționat, o mașină de spălat și un cuptor electric, iar în Vâlcea ne încălzim electric, pentru că nu sunt gaze”, spune Ovidiu.

Decizia de a investi în producția proprie de energie a venit în urma creșterilor mari de prețuri la energie din perioada 2021-2022.

„Eu am investit din banii mei nu să fac o afacere, ci să mă protejez de facturile imense de acum doi ani și jumătate. Am scos din buzunarul meu propriu, nu am cerut Statului niciun ajutor. Am încercat să găsesc o soluție la o problemă. O problemă a mea, personală, și o problemă a Statului, care nu producea la momentul respectiv suficientă energie electrică”.

Prosumatorii livrează surplusul de energie în rețea, furnizorii o preiau și o folosesc, însă emit facturi cu întârzieri chiar și de peste un an

O altă problemă este faptul că prosumatorii livrează surplusul de energie în rețea, furnizorii preiau această energie și o folosesc, însă emit facturi cu întârzieri chiar și de peste un an.

Acest lucru contează foarte mult, întrucât, potrivit legii, scandența unei facturi pe care trebuie să o încaseze prosumatorii de la furnizori este de 24 de luni de la emitere.

Furnizorii întârzie deliberat, cu lunile, să factureze energia livrată de prosumatori pentru a întârzia cât mai mult să îi plătească, consideră Constantinescu.

Nu am văzut niciun ban până acum. De doi ani și jumătate eu creditez sistemul energetic

„Nu am văzut niciun ban până acum. De doi ani și jumătate eu creditez sistemul energetic. Noi, prosumatorii, asta facem în momentul de față. Mai mult decât atât, nu ni se trimit facturi. Mie, de exemplu, în primăvara asta, Enel îmi transmitea facturi de acum un an și jumătate. Din ce cauză?

Pentru că facturile cu minus sunt scandente în doi ani. Adică eu trebuie să îi plătesc la zi, la 30 de zile, facturile cu ceea ce consum, iar el are doi ani de zile în care să-mi plătească surplusul, din momentul în care îmi eliberează facturile. Din această cauză întârzie facturarea. În acest moment, eu de la Enel n-am mai văzut o factură de trei-patru luni de zile”.

„În condițiile în care rata inflației era, la un moment dat, de 10-15%, eu creditam marile companii și sistemul energetic românesc”, mai spune Constantinescu.

El a arătat această problemă este una generalizată în rândul prosumatorilor.

Românii cu panouri solare au creditat gratis și fără dobândp furnizorii de energie cu peste 50 milioane de euro în 2023

Potrivit Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie, românii cu panouri solare au creditat gratis și fără dobândă, doar în 2023, furnizorii de energie cu peste 50 milioane de euro și s-a ajuns chiar în situații în care unii prosumatori și-au primit banii abia după patru ani.

ANRE a recunoscut această problemă, iar un proiect de ordin, care nu este deocamdată aprobat, prevede penalități de 0,2% pe zi pentru furnizorii care întârzie facturarea.

Până acum, Ovidiu Constantinescu are de recuperat peste 14.000 de lei de la furnizori.

„O să văd acești bani la Sfântul Așteaptă. Deci nici vorbă să fac vreo afacere sau vreo avere, dimpotrivă, eu în momentul de față creditez sistemul”.

În opinia sa, de vină sunt reglementările ANRE, care au permis să se ajungă la această situație.

„Legislația e făcută cu picioarele. Cei care fac legile se plâng acum că – vezi, Doamne! – prosumatorii pun în pericol stabilitatea rețelei din România. Oameni buni, din 2010 statul naționalizează profiturile companiilor de stat din energie și le lasă fără investiții. Nu am auzit pe nimeni de la Transelectrica să protesteze că statul le ia banii de investiții, că le ia între 50% și 90% din profit”.

„De 15 ani Statul lasă rețelele de transport fără bani de dezvoltare”

„Deci Statul, de 15 ani de zile, lasă rețelele de transport fără bani de dezvoltare”, a subliniat prosumatorul.

El a susținut că tot prosumatorii au fost cei care au rezolvat problema statului legată de lipsa producției de electricitate, investind în capacități solare care au depășit acum puterea cumulată a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă.

„Domnilor de la Transelectrica și OPCOM, care vă ocupați de echilibrarea sistemului: v-ați obișnuit cu calea cea mai simplă, să stați acolo, să vă uitați la tablouri și să mai apăsați din când în când pe un buton. Voi încercați să rezolvați o problemă de secol 21 cu metode din secol 20 și spuneți că nu se poate. Măi oameni buni, nu există nu se poate, căutați soluții să se poată, soluții inteligente, folosiți inteligența artificială, folosiți softuri inteligente, vedeți ce au făcut alte țări.

În alte țări cum se poate? Tu îmi spui că nu se poate când tu nu ai expertiză pentru că ai angajat doar pilele și șmecherii de partid în poziții cu salarii mari unde ar fi trebuit să fie doar specialiști? E vina mea? Nu! Adu experți să rezolve problema! Nu să mă pui tot pe mine să echilibrez sistemul.

„Noi, prosumatorii, suntem puși să rezolvăm problema dezechilibrelor din rețea”

La fel cum, la e-factura, contabilii sunt puși acum să rezolve problema ANAF, așa și noi, prosumatorii, suntem puși să rezolvăm problema dezechilibrelor din rețea”.

Alte probleme cu care se confruntă prosumatorii sunt legate tot de rețeaua foarte învechită și constă în oprirea automată a invertoarelor dacă tensiunea depășește anumiți parametri, cum a pățit Ovidiu de foarte multe ori la locuința din Vâlcea.

Acolo problema este de la distribuitorul de energie din zonă.

„Acum se întâmplă ceva mai rar, dar la un moment dat era de câteva ori pe zi. Spuneau că sunt la cap de rețea. Este inacceptabil! Acolo sunt la patru kilometri de o hidrocentrală. Nu poți să spui că mă tai și asta e.

Dincolo de faptul că îmi strici aparatele dacă le tot pornești și le oprești așa, tu mă împiedici, pentru că îmi dai calitate slabă a curentului, să mă folosesc de bunul meu. Nu doar atât, ci, nefolosindu-mă de bunul meu, mă obligi să cumpăr de la tine”, mai spune el.

În acest moment, potrivit datelor ANRE, în România există peste 140.000 de prosumatori, cu o putere totală de peste 1.700 de MW. Comparativ, cele două reactoare nucleare de la Cernavodă au împreună 1.400 de MW.

Interesul pentru instalarea de panouri fotovoltaice este foarte mare, iar reprezentanții ANRE se așteaptă ca numărul prosumatorilor să depășească 200.000 la finalul anului.

Sursa foto: Dreamstime