BREAKING: Tăierile din administrația locală, amânate încă două săptămâni. Impas în coaliție privind una dintre cele mai importante măsuri din pachetul 2, cea legată de tăierea a zeci de mii de posturi

Proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat, după ce liderii coaliției au ajuns într-un impas la ședința de duminică. Măsura, una dintre cele mai importante din pachetul 2, care a fost împărțit în șase parți, a fost împinsă pentru jumătatea lunii septembrie, susțin surse politice pentru HotNews. Premierul Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe celelalte cinci proiecte, într-o ședință ce are loc, luni, 1 septembrie, de la ora 19.00.

După cele cinci ore de discuții, ședința coaliției s-a încheiat fără consens. Surse politice au declarat, pentru HotNews și TVR Info, că măsura a fost amânată până pe 15 septembrie. Potrivit Digi24, care citează tot surse politice, măsura a fost amânată deoarece PSD s-a opus tăierilor propuse.

Scenariile care au dus la impas: reduceri de la 20% la 45%

La începutul săptămânii, ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege, propunând reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% anterior. Totuși, ministrul Cseke Attila a păstrat estimarea că în total se vor reduce maxim 40.000 de posturi din administrația publică centrală și locală.

Au apărut însă apoi noi scenarii care au aprins dezbaterile din coaliție. Ilie Bolojan a venit cu varianta ca procentul de 25% disponibilizări în instituțiile publice locale să crească la 45%, scrie TVR Info. PSD s-a opus, potrivit unor surse politice citate de televiziune. Un alt scenariu, potrivit Digi24, era cel al unei reduceri a posturilor cu 30%.

Procedura asumării continuă pentru celelalte 5 proiecte

Proiectul de reformă a administrației publice fusese scos de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, când au fost adoptate celelalte cinci proiecte din Pachetul 2:

Pentru cele cinci proiecte calendarul a fost stabilit sâmbătă dimineață, în ședința birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Astfel, parlamentarii vor avea timp până luni dimineață, la ora 09.00, să depună amendamente, după care asumarea răspunderii în fața Parlamentului de către premierul Ilie Bolojan să se facă tot luni, de la ora 19.00.