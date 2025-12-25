Taylor Swift, cadou de Crăciun de două milioane de dolari. Cum a împărțit banii cântăreața americană

Taylor Swift a ales să doneze sume importante de bani mai multor organizații caritabile din Statele Unite, scrie publicația americană NBC News.

Taylor Swift a oferit un milion de dolari organizației Feeding America (Hrănim America), încă un milion de dolari organizației American Heart Association, care are în atenție prevenirea bolilor cardiovasculare și a mai făcut „o donație generoasă” organizației MusiCares a Recording Acadademy

„Rămânem «Fearless» în angajamentul nostru de a preveni bolile de inimă și de a ajuta americanii să trăiască mai mult”, a transmis într-un comunicat American Heart Association, făcând referire la una dintre piesele artistei.

Donația lui Taylor Swift către American Heart Association vine după ce tatăl ei, Scott Swift, a suferit o operație de bypass în luna iunie, scrie sursa citată.

„Contribuția lui Taylor permite avansarea cercetării științifice în curs, eforturi mai puternice de prevenire și tratament și acces extins la îngrijiri medicale vitale pentru fiecare comunitate”, a mai transmis ONG-ul american.

Cealaltă organizație care a primit o donație de un milion de dolari, Feeding America, a transmis prin vocea CEO-ului Claire Babineaux-Fontenot, că este „incredibil de recunoscătoare” pentru sprijinul primit.

„În această perioadă de sărbători, sprijinul ei este o reamintire puternică a ceea ce este posibil atunci când ne unim pentru a pune capăt foametei”, a declarat ea.

Totodată, Academia de Muzică Country (AMC) a declarat că este „încântată să beneficieze de incredibila generozitate a lui Taylor Swift”.

Donația artistei, care a câștigat de două ori titlul de „Entertainerul anului” al ACM, va fi folosită în cadrul campaniei ACM Lifting Lives, care ajută muzicienii să treacă peste greutățile economice cauzate de problemele de sănătate, a declarat organizația.

Taylor Swift, o cântăreață care doboară recorduri

La 35 de ani, Taylor Swift este considerată una dintre cele mai influente cântărețe. Desemnată personalitatea anului 2023 de revista Time, Swift este unul dintre puținii artiști ai căror concerte pot avea un impact economic semnificativ asupra unei regiuni.

„The Eras Tour”, ultimul turneu mondial al cântăreței americane, care s-a desfășurat în 2023 și 2024, a adus câștiguri de aproximativ 2 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai profitabil turneu din istoria muzicii, potrivit revistei de specialitate Pollstar.

Swift l-a depășit astfel pe Elton John, al cărui turneu de adio, Farewell Yellow Brick Road, a avut încasări de 939 de milioane de dolari. Iar Elton John a avut de cinci ori mai multe concerte decât turnelul lui Taylor Swift.

În plus, filmul-documentar despre turneu, difuzat în cinematografele din întreaga lume, a fost, de asemenea, un succes uriaş. În primul său weekend de lansare în SUA, a avut încasări de 92,8 milioane de dolari, potrivit Forbes.

Totodată, Taylor Swift a doborât mai multe recorduri cu albumele ei, care domină de fiecare dată clasamentele.

Cântăreața se află în fruntea clasamentului celor mai ascultați artiști, potrivit Federației Internaționale a Industriei Fonografice.