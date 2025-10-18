Teama locatarilor din blocul vecin cu cel în care s-a produs catastrofa din Rahova: „Și la noi s-a simțit miros de gaz și acum ni s-a permis să ne întoarcem”

La o zi după tragedia din Rahova, oamenii care locuiesc în apropiere se tem că pot fi loviți de o tragedie similară. Hotnews a discutat sâmbătă cu fiica unor locatari din blocul aflat imediat lângă cel afectat, pe str. Vicina nr. 3. Aici, locatarii au primit aprobare de la autorități să se întoarcă deși „încă nu ni s-a spus de unde a fost scurgerea de gaze, de ce ar fi sigur acum?”

În blocul învecinat s-a simțit, „încă de acum două zile” un puternic miros de gaze, la fel ca în cazul blocului afectat, spune tânăra în dialogul cu reporterul HotNews.

„Văd că nimeni nu vorbește despre faptul că și la ei mirosea a gaze de două zile. Au piuit detectoarele de gaze în tot blocul, gazele înțeleg că au fost oprite, dar, cu toate astea, în noaptea de dinaintea exploziei mirosea îngrozitor a gaze pe scara blocului”, explică ea.

Blocul în care locuiesc părinții tinerei care a vorbit cu Hotnews este cel din stânga. Explozia de vineri dimineață a avut loc în blocul din dreapta imaginii Sursa: Google Earth

„Mie îmi este teamă să-mi las părinții să se întoarcă acasă”

Autoritățile au permis locuitorilor din acest bloc să revină în apartamentele lor, dar fără să le ofere explicații privind sursa mirosului de gaz.

„ Eu nu înțeleg cum e posibil ca acum sa îi lase sa se întoarcă acasă, fără să se știe care este cauza, toată lumea se concentrează pe blocul în care a fost explozia”, se plângă femeia.

Din cauza acestor temeri, nici nu le-a permis părinților ei să se întoarcă în bloc. „Mie îmi este teamă să-mi las părinții să se întoarcă acasă în condițiile în care și când gazele au fost oprite mirosea în asemenea hal, plus explozia care a avut loc”, a spus pentru HotNews.

„Un domn de la Distrigaz a scos detectorul din priză și l-a băgat la loc și aia a fost”

În ziua dinaintea tragediei din Rahova, detectorul de gaze din apartamentul părinților ei a piuit. Mama ei a chemat „un domn de la Distrigaz care era pe scară”.

„I-a spus: doamnă, e o defecțiune, piuie la toata lumea. L-a scos din priză și l-a băgat la loc și aia a fost”, spune ea.

Apoi, vineri dimineață, cu puțin timp înainte de deflagrație, „am vorbit cu mama cu vreo 15 minute înainte de explozie, îmi povestea că «uite, mamă, tot nu avem gaze, azi noapte erau vecinii pe palier ca miroase a gaze». Și după m-a sunat speriată că «mamă, a fost o explozie, trebuie să ieșim din casă». Oribil sentimentul”, conchide ea.

Explozie în Rahova

Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vineri într-un bloc bucureștean din cartierul Rahova.

Departamentul pentru Situații de Urgență a precizat că joi, pe 16 octombrie, a primit sesizări la numărul de urgență 112 privind miros puternic de gaze pe scara blocului care a explodat. Până vineri dimineața, spune DSU, nu au mai fost făcute raportări la 112.

În același timp, Distrigaz, furnizorul de gaze al blocului, susține că a primit o reclamație privind miros putenric de gaze inclusiv vineri dimineața, cu puțin timp înainte de explozie.