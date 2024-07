Tensiune înaintea marii semifinale Franța – Spania de astăzi. Sunt Mbappe și colegii săi tolerați de UEFA pentru mesajele lor politice?

„Demiral a fost suspendat pentru salutul «Lupilor cenușii», o formațiune de extremă dreapta, dar Mbappe a fost iertat pentru că a îndemnat lumea să nu o voteze pe Le Pen”, a scris realizatorul TV Silviu Tudor Samuilă, într-un articol în GOLAZO.ro. Site-ul nostru de sport a pornit o dezbatere pe această temă.

Astăzi, de la ora 22.00, are loc întâlnirea Franța – Spania, prima semifinală a Campionatului European. Meciul va fi transmis în direct pe ProTV și LIVE aici și pe site-ul nostru de sport, GOLAZO.ro.

E important să dialogăm mai ales când nu suntem de acord

Alegerile din Franța au mobilizat mai mulți fotbaliști francezi. Mbappe și Thuram au dat mesaje împotriva extremei drepte, iar UEFA n-a reacționat.

„E important să dialogăm mai ales când nu suntem de acord”, scrie GOLAZO, care a lansat o dezbatere pe tema evenimentelor din ultimele zile.

„Nu e suficient ca jucătorii să încurajeze mersul la vot, trebuie să luptăm în fiecare zi pentru a ne asigura că Rassemblement National (n.r. Partidul de extremă dreaptă) nu trece”, a spus Thuram.

Opinie contra jucătorilor: „Dacă după fiecare meci fotbaliștii s-ar apuca de propagandă electorală…”

Realizatorul TV Silviu Tudor Samuilă susține, în GOLAZO.ro, că „la Oscaruri nu mă mai uit de când evenimentul s-a transformat într-o platformă pentru promovarea diverselor agende la modă: rasism, misoginism, discriminare”. El susține că fotbalul e pândit de același pericol al alinierii la diverse opinii civice sau politice.

Ziaristul mărturisește că „și eu am privit cu groază rezultatele primului tur din Franța”, dar că „dacă după fiecare meci fotbaliștii s-ar apuca de propagandă electorală, atunci fotbalul de care ne-am îndrăgostit ne-ar da dureri de cap și ne-ar provoca tot mai multă greață”.

Opinie pro jucători: „Acceptați ca francezi pe deplin doar atunci când realizează fapte extraordinare”

La rândul ei, jurnalista Alexandra Nistoroiu a scris în GOLAZO.ro un articol despre aceeași temă, dar din alt unghi. Ea amintește că nu e nou ce se întâmplă acum la Euro 2024.

Există o confruntare de idei veche „de trei decenii între naționaliști și naționala Franței”. Când Le Pen a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2002, o parte din câștigătorii Cupei Mondiale din ‘98, inclusiv căpitanul Marcel Desailly, au făcut campanie împotriva sa.

Iar Marcus, fotbalistul de azi, este băiatul lui Lilian Thuram, cel care, la rândul său, a avut frecvent poziții civice.

„Lilian Thuram, cel care l-a botezat pe fiul său după activistul politic jamaican Marcus Garvey, a făcut parte din acea națională franceză multiculturală care a câștigat Cupa Mondială în 1998 și a fost apoi sărbătorită ca reprezentând „la France black, blanc, beur” (neagră, albă, arabă) – un joc de cuvinte ce trimite la culorile drapelului francez”, scrie Alexandra Nistoroiu.

De-a lungul timpului, „bătrânul” Thuram și-a nuanțat punctele de vedere, amintește jurnalista. „L-a deranjat discursul media și politic care căuta să celebreze echipa ca o întrupare a succesului politicilor franceze de integrare”.

„Cetățenii francezi care nu sunt albi sunt sărbătoriți și acceptați ca francezi pe deplin doar atunci când realizează fapte extraordinare – când câștigă Cupa Mondială sau salvează viața unui copil escaladând cu mâinile goale fațada unei clădiri.

Acest lucru demonstrează fragilitatea identității franceze non-albe: ridicată la ceruri atunci când acționează în mod excepțional și redusă la origini la cea mai mică greșeală”, scria jurnalista Rokhaya Diallo, într-un editorial pentru site-ul Al Jazeera, în 2018.

