Teoretic, e ușor să te întorci la cineva și să recunoști că ai greșit, sperând că te va primi înapoi. Dar ce faci atunci când vă separă un ocean și două continente?

Mereu i-am invidiat pe cei care și-au găsit iubirea vieții în liceu și am dat vina pe ai mei, care n-au fost în stare să mă învețe și pe mine cum să iubesc. M-au lăsat să fac cum am știut, să navighez singur nebuloasele iubirilor adolescentine, lucru la care, în mod previzibil, am eșuat catastrofal.

Am crescut cu mult prea multă libertate, poate asta a fost problema. La 15 ani umblam pe la concertele celor mai sataniste trupe rock, o rețetă a dezastrului pentru un puști care habar n-are cine e și încearcă să afle în cele mai extreme moduri.

La școală, în schimb, am învățat foarte bine până la terminarea liceului; am fost olimpic național la istorie de câteva ori. Acum, că mă gândesc mai bine, poate de asta m-au lăsat „să fac ce vreau”. Aveau de departe mai multă încredere în mine decât aș fi putut avea eu. „Să nu te pierzi cu ce faci”. Așa îmi ziceau de fiecare dată când plecam de acasă și eram pe punctul de a exagera.

Pe Elena o știam încă de pe atunci, era combinată cu unul dintre prietenii mei. Elena era tot ce și-ar fi dorit un băiat: frumoasă, citită (cu o obsesie pentru Cioran, lucru pe care mai târziu l-am împărtășit și l-am disecat până la epuizare), corpul ei era plin de zbucium și zvâcnire, o ființă iute și-n gândire, și-n mișcări. Poate vă mirați de unde vine așa o descriere. E impactul pe care l-a avut asupra mea din prima clipă, deși am interacționat cu ea mai puțin de zece minute.

Aveam amândoi 16 ani când ne-am cunoscut la ziua unui prieten comun. Când am aflat că e cu o singură zi mai mare decât mine, am intrat în delir. „Destinul” îmi ziceam, „destinul o să ne aducă împreună, pentru că așa am și început; ea a venit înaintea mea cu nici douăzeci de ore, m-a așteptat, ca mai apoi să stăm pătuț lângă pătuț în spital”.

Citește continuarea pe platforma editorială UNFINISHED LOVE STORIES.

Acest text face parte din proiectul UNFINISHED LOVE STORIES – o platformă editorială ce publică povești reale despre iubire în sens larg. În fiecare duminică dimineață, vei putea citi pe Hotnews.ro și pe unfinishedlove.ro o nouă poveste ce dă iubirii o nouă valență. Dacă ai și tu o întâmplare adevărată, unică și imperfectă, care explorează universul relațiilor contemporane, trimite-o către echipa editorială.

Articol scris de Bogdan Răducu

Parteneriat media