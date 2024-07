Testul politic al toaletei. Plecată să studieze acum doi ani în Franța, la Sorbona, o tânără din România găsește un motiv surprinzător care ne diferențiază de francezi: „E trist”

Maria Ferăstrău este studentă la Paris 1 Pantheon-Sorbonne în Franța din 2022. Recent, aceasta a publicat un text de opinie pe site-ul PressOne în care arată o diferență importantă între facultățile din Franța și cele din România.

„Prima zi de facultate la Sorbona, o luni cu soare. Am pauză de la curs și merg la baie. Rămân mai mult timp. Mă uit pe pereți, ca într-un muzeu. Când intri într-o baie obișnuită, nu te-ai aștepta să ai parte de vreo lectură specială. Este un spațiu intim, închis cu cheia. Însă în multe universități din Franța, acest spațiu are o natură duală. Acolo tinerii au propriul „avizier”, unde își exprimă frustrările, părerile și convingerile, de multe ori politice.

Venind din România și cunoscând faptul că mediul academic refuză o poziționare în raport cu realitatea socială, să văd asumarea politică a unor studenți a fost un prim șoc. În Franța, sindicatele studențești sunt prezente peste tot, se trimit zilnic mailuri despre neregulile pe care conducerea le comite, sau, pur și simplu, se fac anunțuri despre situația politică în timpul orelor de curs”, scrie Maria Ferăstrău, în textul publicat de site-ul PressOne.

„Cum știi, așadar, că o universitate este implicată și are conștiință politică? Nu trebuie să mergi prea departe cu căutarea. Răspunsul se află la îndemâna oricui: mesajele scrise în toalete. Cu cât studenții au opinii mai documentate, cu atât mai multe mesaje vor fi scrise pe pereți și vor exista cu atât mai multe acțiuni contestatoare”, scrie aceasta, care apoi povestește că a vrut să vadă cum arată lucrurile din acest punct de vedere și la Universitatea din București.

„Am găsit toaletele impecabile, foarte curate, fără urmă de scris. Am intrat în multe, și la fete și la băieți, însă căutarea mea nu a dat roade. Am găsit la Litere o poezie drăguță, în engleză și un QR code către un cenaclu de lectură, însă doar atât. Și așa am reușit să fac legătura între „curățenia” toaletelor și lipsa de implicare politică a Universității, care se traduce printr-un corp studențesc care nu se mobilizează în masă, și care, când o face, este amendat de jandarmi pentru proteste pașnice”, susține aceasta.

Aceasta explică diferențele de ideologie dintre facultățile de la Sorbona, de ce exprimă studenții francezi scriind prin toalete și de ce ceea ce se întâmplă la București i se pare trist.

