Thailanda își obligă un fost prim-ministru să plătească peste 500 de milioane de dolari în taxe necolectate dintr-o singură tranzacție

Curtea Supremă a Thailandei l-a obligat pe fostul prim-ministru Thaksin Shinawatra să plătească 17,6 miliarde de baht (542,37 milioane de dolari) în taxe datorate din vânzarea unui pachet de acțiuni din 2006, un dosar care a dus la înlăturarea sa de la putere cu 19 ani în urmă, relatează Reuters.

Thaksin a vândut în 2006 acțiuni ale Shin Corp, o companie de telecomunicații pe care a fondat-o, către Temasek din Singapore, ridicând semne de întrebare privind un potențial conflict de interese, precum și acuzații de evaziune fiscală.

La acea vreme, fostul premier a susținut că tranzacția respecta regulile, dar vânzarea a declanșat proteste la Bangkok, care au dus în cele din urmă la îndepărtarea sa de către armată și preluarea puterii de către aceasta la momentul respectiv.

„Acest caz trebuie să avanseze în baza hotărârii”, a declarat marți ministrul de Finanțe Ekniti Nitithanprapas. „Departamentul Fiscal examinează detaliile”, le-a spus el jurnaliștilor, după ce a fost întrebat când va fi colectată suma decisă de instanță.

Dinastia Thaksin e sinonimă cu puterea politică și controversele în Thailanda

Decizia reprezintă cea mai recentă lovitură împotriva miliardarului controversat, care execută în prezent o pedeapsă de un an de închisoare pentru o altă speță.

Reprezentanții lui Thaksin au refuzat să comenteze când au fost contactați de agenția Reuters.

În august, Paetongtarn Shinawatra, fiica sa, a fost demisă din funcția de prim-ministru prin ordin judecătoresc pentru o încălcare de etică ce deriva dintr-o convorbire telefonică scursă în presă, între ea și fostul lider cambodgian Hun Sen. Cei doi au discutat pentru a încerca să aplaneze tensiunile dintre țările lor, acestea escaladând în cele din urmă într-un conflict armat la graniță care a dus la strămutarea a zeci de mii de persoane.

Thaksin Shinawatra, fotografiat alături de fiica sa, Paetongtarn Shinawatra, înainte să fie încarcerat, FOTO: Lillian Suwanrumpha / AFP / Profimedia Images

În mai, sora lui Thaksin, fosta prim-ministră Yingluck Shinawatra, a fost de asemenea obligată să plătească 305 milioane de dolari despăgubiri într-un caz privind un program de achiziții de orez gestionat necorespunzător.

În 2017, ea a fost condamnată în absență la cinci ani de închisoare în dosarul respectiv și trăiește în străinătate pentru a evita încarcerarea.