Serialul „Bridgerton” a reușit un lucru unic în istoria Netflix

Secvență din sezonul 3 al serialului „Bridgerton” de pe Netflix, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Sezonul 3 al serialului „Bridgerton” a intrat oficial în clasamentul celor mai 10 populare producții din istoria Netflix, marcând o premieră pentru orice serie produsă vreodată de compania americană de streaming, relatează revista Variety, citată de News.ro.



Cu un număr cumulat de 91,9 milioane de vizionări unice de la premiera din 16 mai, noul sezon al Bridgerton se situează acum pe locul 10 în topul celor mai populare seriale de limbă engleză din toate timpurile ale Netflix, luând locul pe această poziție miniseriei-fenomen Baby Reindeer, care s-a bucurat la rândul ei de o popularitate uriașă anul acesta.

Bridgerton a devenit astfel singurul serial din istoria Netflix care a reușit să prindă clasamentul top 10 al celor mai populare producții în limba engleză cu 3 dintre sezoanele sale. Anterior Bridgerton împărțea recordul de două sezoane în top 10 cu Stranger Things, prezent în clasament cu sezoanele 3 și 4, cele mai recente ale sale.

Al doilea sezon al Bridgerton se clasează pe locul 9 în topul celor mai urmărite seriale în limba engleză produse vreodată de Netflix, cu 93,8 milioane de vizualizări în primele 91 de zile, după Stranger Things Sezonul 3, seria limitată Fool Me Once şi The Night Agent Sezonul 1.

Cu 113,3 milioane de vizualizări, primul sezon al Bridgerton e pe locul 4 în clasament, în spatele doar a doar a Wednesday, sezonului 4 al Stranger Things și Dahmer: Monster – The Jeffrey Dahmer Story.

Cele mai populare seriale în limba engleză din istoria Netflix, FOTO: Tudum / Netflix

„Bridgerton” își confirmă statutul de serial vedetă al Netflix

Succesul înregistrat de Bridgerton în momentul lansării sale în 2020 a fost o lovitură cu atât mai mare pentru Netflix încât el a venit la mai puțin de două luni după lansarea The Queen’s Gambit, un alt serial care a spulberat recordurile de vizionare ale platformei americane de streaming după lansarea sa.

Succesul Bridgerton a fost atât de mare încât el a avut parte și de un serial „spin-off”, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, lansat în primăvara anului trecut.

Deși a stârnit un val de furie în rândul fanilor cărților pe care se bazează serialul Bridgerton, al treilea sezon lansat în mai nu numai că a atins rapid statutul de popularitate „all-time”, dar ar fi putut face acest lucru şi mai devreme.

Deoarece sezonul a fost lansat în două părți, acesta nu a fost eligibil pentru lista celor mai populare seriale ale Netflix până după 13 iunie, când au fost lansate ultimele patru episoade, moment în care totalul audienţelor a fost resetat, deoarece Netflix calculează audienţele prin împărţirea timpului total de difuzare la durata de difuzare.

Netflix a anunțat încă din 2021, în timpul flmărilor pentru al doilea sezon al serialului, că acesta va avea cel puțin 4 sezoane. Deși compania de streaming nu a anunțat deocamdată data de lansare a următorului sezon al Bridgerton, e puțin probabil ca el să apară înainte de 2026.

