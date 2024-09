The Weeknd a lansat videoclipul piesei „Dancing in the Flames”, filmat cu noul iPhone 16 Pro

The Weeknd în concert la Sao Paolo, Brazilie, la 7 septembrie 2024. Foto: Adriana Spaca / Alamy / Alamy / Profimedia

Cântăreţul The Weeknd a dezvăluit vineri noul său single, „Dancing in the Flames”, însoţit de un videoclip filmat în întregime cu proaspăt lansatul iPhone 16 Pro.

Clipul pentru „Dancing in the Flames” a fost regizat de Anton Tammi, care a semnat deja videoclipul pentru „Blinding Lights” al artistului.

El este şi autorul imaginii care ilustrează albumul „After Hours”.

Cântăreţul canadian a interpretat „Dancing in the Flames” pentru prima dată sâmbătă, în cadrul unui concert în São Paulo, Brazilia. La eveniment, a prezentat şi alte piese inedite în colaborare cu Anitta şi Playboi Carti.

„Dancing in the Flames” este primul single extras de pe noul său album, „Hurry Up Tomorrow”.

Discul, al şaselea din cariera sa, formează o trilogie cu cele anterioare, „After Hours” (2020) şi „Dawn FM” (2022).

The Weeknd, care îşi va încheia turneul After Hours în câteva săptămâni, a început o carieră de actor în ultimele luni. El a creat serialul „The Idol”, aspru criticat și anulat între timp, şi a jucat recent într-un film cu Jenna Ortega.