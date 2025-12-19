TikTok pune capăt unei saga de peste un an și semnează acordul care să o salveze de la interzicere în SUA

ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a semnat acorduri obligatorii cu investitori americani și internaționali pentru a-și vinde cota majoritară a afacerii din Statele Unite pentru a evita interzicerea popularei aplicații de videosharing, relatează BBC.

Anunțul a fost făcut joi seara de către Shou Zi Chew, CEO-ul TikTok, care le-a transmis informația întâi angajaților.

Jumătate din ceea ce va fi o societate mixtă va fi deținută de un grup de investitori, printre care Oracle, Silver Lake și firma de investiții MGX din Emiratele Arabe Unite, potrivit unui memoriu trimis de CEO-ul TikTok.

Acordul, care urmează să fie finalizat pe 22 ianuarie, ar pune capăt unor ani de eforturi ale Washingtonului de a forța ByteDance să-și vândă operațiunile din SUA din motive de securitate națională.

Cine va deține operațiunile TikTok din SUA

Anunțul de joi seara pare să prevadă termeni precum cei anunțați de președintele american Donald Trump în septembrie, când acesta a amânat aplicarea unei legi care ar fi interzis aplicația dacă nu ByteDance nu ceda controlul asupra operațiunilor din SUA.

În memoriu, TikTok a declarat că acordul va permite la „peste 170 de milioane de americani să continue să descopere o lume a posibilităților infinite, ca parte a unei comunități globale vitale”.

În baza acordului, ByteDance va păstra 19,9% din afacere, în timp ce Oracle, Silver Lake și MGX – companie cu sediul la Abu Dhabi -, vor deține câte 15% fiecare.

Alte 30,1% vor fi deținute de entități afiliate investitorilor existenți ai ByteDance, potrivit memoriului.

Casa Albă a declarat anterior că Oracle va licenția algoritmul de recomandare al TikTok ca parte a acordului. Oracle este compania fondată de miliardarul Larry Ellison, un susținător al lui Trump care în prezent ocupă funcția de director tehnologic și președinte executiv al gigantului de software, după ce a renunțat la cea de CEO.

Ellison este considerat însă de analiștii din domeniu drept conducătorul de facto al Oracle.

Saga privind vânzarea operațiunilor TikTok din SUA

În aprilie 2024, în timpul administrației președintelui Joe Biden, Congresul SUA a adoptat o lege pentru interzicerea aplicației din motive de securitate națională, cu excepția cazului în care aceasta era vândută.

Legea urma să intre în vigoare pe 20 ianuarie 2025, dar termenul limită a fost prelungit de mai multe ori de Trump, în timp ce administrația sa negocia un acord pentru transferul proprietății.

Trump a declarat în septembrie că a vorbit la telefon cu președintele Chinei, Xi Jinping, despre care a spus că a aprobat acordul.

Viitorul platformei a rămas însă neclar după ce cei doi lideri s-au întâlnit în persoană doar o lună mai târziu. Soarta aplicației a fost umbrită de tensiunile persistente dintre cele două națiuni în domeniul comerțului și în alte chestiuni.

„TikTok a devenit o monedă de schimb în relația mai amplă dintre SUA și China”, a declarat pentru BBC Alvin Graylin, lector la Massachusetts Institute of Technology.

„În contextul relaxării recente a tensiunilor, aprobarea de către Beijing a structurii și a licențierii algoritmului pare acum mai puțin o capitulare și mai degrabă o detensionare calibrată, care le permite ambelor capitale să revendice o victorie pe plan intern”.