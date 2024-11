Tony Todd a murit. Actorul cunoscut pentru rolurile din filmele de groază „Candyman” avea 69 de ani

Tony Todd, actorul cunoscut mai ales pentru rolul principal din filmele de groază „Candyman”, a murit la vârsta de 69 de ani, potrivit Sky News, The Guardian și Dead Line.

Reprezentanții săi au confirmat vestea pentru Deadline, dar nu au furnizat o cauză a decesului. Actorul care avea 69 de ani s-a stins din viață pe 6 noiembrie, conform sursei citate.

Actor prolific care a apărut în mai mult de 200 de filme și emisiuni TV, printre care Final Destination, The Rock, The Crow și Platoon, a murit la domiciliu după o lungă boală, conform The Guardian.

Și Sky News scrie că decesul s-a produs din cauze naturale la domiciliul său din Los Angeles, miercuri seara.

A mai jucat în Transformers, precum și în rolul comandantului Kurn de pe nava spațială Enterprise în mai multe seriale Star Trek în cariera sa de patru decenii.

Todd s-a bucurat de o carieră de succes și pe scena teatrului, inclusiv în producția de pe Broadway a musicalului Aida.

Născut în Washington DC în 1954, una dintre primele sale apariții în industria cinematografică a fost în 1986 în drama de război Platoon a lui Oliver Stone, alături de Charlie Sheen, Willem Dafoe și Johnny Depp.

Dar rolul său ca fantomă a unui sclav american din secolul al XIX-lea în Candyman, în 1992, a fost cel care l-a catapultat spre celebritate. A jucat, de asemenea, în două continuări ale peliculei. Todd a revenit în același rol în 2021 pentru un film co-scris de Jordan Peele.