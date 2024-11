Toți oamenii președintelui: loiali, gata să-i susțină agenda radicală și lupta cu „statul profund”. De ce a doua administrație Trump nu seamănă deloc cu prima

Donald Trump a nominalizat mai mulți loialiști aflați la extremele scenei politice pentru a ocupa posturi-cheie în următoarea sa administrație, într-o decizie care, spun analiștii, are menirea de a facilita adoptarea agendei sale și de a concentra puterea la Casa Albă, scriu Financial Times, New York Times și Fox News.

Nominalizările făcute de președintele ales pentru noua sa administrație au uimit establishmentul politic din Washington, provocând indignare în rândul democraților și nedumerire chiar și în rândul unor republicani din Congres, ceea ce ar putea anticipa, cel puțin teoretic, că unele voturi de confirmare vor fi incerte în Senat sau măcar tensionate.

Dar deciziile, scrie Financial Times, corespund obiectivelor anunțate chiar de Trump: de a evita rezistența sistemului la politicile sale și de a popula guvernul cu oameni care vor aproba și executa agenda sa radicală.

„El, personal, dorește cât mai multă putere posibil și cât mai puține blocaje”, a explicat pentru cotidianul financiar Stephen Myrow, managing partner la Beacon Policy Advisors, o companie de consultanță din Washington.

„Există anumite poziții asupra cărora a învățat acum că trebuie să aibă un control total”, a adăugat Myrow, indicând Departamentul de Justiție, armata și comunitatea de informații.

În precedenta administrație, Trump numise în multe funcții-cheie oameni cu experiență în domenii, dar în același timp parte a establishmentului, persoane independente care au rezistat unor tendințe ale președintelui.

De data aceasta, au observat analiștii, Trump are grijă să nu mai facă această eroare.

Două zile nebune

În decurs de două zile, președintele ales i-a numit pe Tulsi Gabbard, o fostă deputată democrată cu simpatii pentru Rusia, în funcția de directoare a serviciilor naționale de informații, pe Pete Hegseth, un prezentator Fox News, în funcția de secretar al apărării, și pe Matt Gaetz, un conservator de extremă-dreapta care se confruntă cu o anchetă în Congres pentru comportament sexual inadecvat, în funcția de procuror general.

Trump a anunțat, de asemenea, joi seară că Todd Blanche – avocatul care l-a reprezentat în timpul procesului privind plata pentru cumpărarea tăcerii actriței pentru adulți Stormy Daniels, care s-a încheiat cu o condamnare – va fi procuror general adjunct.

Donald Trump și Pete Hegseth la un eveniment. Credit line: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Ulterior, el l-a nominalizat pe guvernatorul din Dakota de Nord, Doug Burgum, în funcția de secretar al Internelor, dându-i unuia dintre cei mai proeminenți susținători ai săi în campania electorală influență asupra acordării licențelor pentru forajul de petrol și gaze.

Caracteristica comună a acestor persoane numite este devotamentul lor față de Trump. Mulți au făcut campanie energică pentru el în etapa finală a alegerilor împotriva vicepreședintei Kamala Harris. Mulți sunt apreciați de anturajul actual al fostului președinte, inclusiv de Elon Musk, omul de afaceri miliardar, și de adepții săi online.

În treacăt fie spus, Musk a primit propriul post, unul în afara guvernului, dar care va avea sarcina de a reduce birocrația și reglementările.

„Trupele de șoc”

Dacă vor fi confirmați, Gaetz, Hegseth și Gabbard vor constitui „trupele de șoc” în războiul anunțat de Trump împotriva „statului profund”, scrie New York Times.

Toți trei au preluat convingerea acestuia cum că guvernul este plin de funcționari publici de carieră care i-au zădărnicit în mod activ prioritățile în precedentul mandat. Niciunul dintre ei nu are genul de experiență relevantă pentru aceste posturi comparabil cu predecesorii din ambele partide.

Dorința lui Trump de a alege candidați care altădată ar fi fost inimaginabili s-a extins și dincolo de agențiile de securitate națională. Joi, Trump l-a ales pe Robert F. Kennedy Jr., fostul candidat la președinție care a devenit cunoscut prin scepticismul său față de vaccinuri, pentru a fi secretar al sănătății și serviciilor umane.

Pentru funcția de secretar al securității interne, Trump a ales-o pe guvernatoarea Kristi Noem din Dakota de Sud, ale cărei șanse la funcția de vicepreședinte s-au evaporat atunci când a admis că și-a împușcat propriul câine pentru că nu putea fi îmblânzit.

Dar Departamentul de Justiție, Pentagonul și agențiile de informații au fost cele trei domenii ale guvernului care s-au dovedit a fi cele mai încăpățânate obstacole în calea eforturilor anterioare ale lui Trump de a-și legitima președinția și de a anula înfrângerea sa în 2020, pentru a se menține la putere.

Agențiile de informații și-au menținut evaluarea conform căreia Rusia a intervenit în alegerile din 2016 cu scopul de a-l ajuta pe Trump.

Departamentul de Justiție a refuzat cererile lui Trump de a urmări în justiție mulți dintre adversarii săi, inclusiv pe Hillary Clinton, pe fostul președinte Barack Obama și pe Joe Biden, deși i-a investigat pe alții care l-au înfuriat pe președinte.

Mai important, departamentul a respins presiunea de a declara public că au existat nereguli substanțiale în alegerile din 2020 pentru a justifica anularea victoriei lui Biden.

Pentagonul, la rândul său, a precizat că nu va coopera cu un efort ilegal de a folosi trupe împotriva adversarilor interni sau de a-l ajuta pe Trump să rămână în funcție.

„Prietena Rusiei”

În schimb, este mai greu de imaginat că Gaetz, Hegseth sau Gabbard îl vor sfida pe Trump după ce acesta va fi învestit din nou la 20 ianuarie, observă analiștii.

Gaetz, un republican din Florida care tocmai și-a dat demisia din Camera Reprezentanților, a fost un critic înverșunat al departamentului pe care l-ar putea prelua – un departament care l-a investigat pentru relații sexuale cu o minoră înainte de a abandona cazul.

Chiar săptămâna aceasta, Gaetz a sugerat desființarea FBI și a Biroului pentru alcool, tutun, arme de foc și explozivi. După inaugurare, este de așteptat ca Trump să îl demită pe Christopher A. Wray, directorul FBI pe care l-a instalat în 2017, pentru că este prea independent.

Tulsi Gabbard / foto: Matt Freed / AP / Profimedia

Hegseth, un prezentator Fox News care a ajuns în atenția lui Trump apărând un criminal de război militar condamnat, a fost maior în Garda Națională a Armatei și a fost detașat în Irak și Afganistan, dar nu are experiență în conducerea unei organizații mari, cu atât mai puțin a unei forțe armate de două milioane de soldați. Și el a fost însă un apărător feroce al lui Trump și a atacat ceea ce el numește armata modernă „woke”.

Gabbard, fostă deputată democrată din Hawaii care a părăsit partidul și l-a susținut pe Trump, a petrecut două decenii în Garda Națională și în rezerva armatei, ajungând locotenent-colonel, dar nu are experiență în agențiile de informații pe care le-ar supraveghea. De multe ori ea a preluat discursul Rusiei cu privire la Ucraina și NATO, până la punctul în care un moderator al televiziunii de stat ruse a numit-o „prietena noastră”.

În contrast cu precedenta administrație Trump

Alegerile marchează un contrast cu cabinetul pe care Trump l-a alcătuit la începutul primului mandat, care includea personalități din afara anturajului său și membri ai establishmentului politic republican tradițional – pe care el i-a acuzat în cele din urmă că i-au subminat planurile.

Când a preluat funcția în 2017, Trump l-a numit pe Jeff Sessions, senator republican și fost judecător, în funcția de procuror general, pe Jim Mattis, general de patru stele în rezervă, în funcția de secretar al apărării, și pe Dan Coats, senator republican din Indiana și fost ambasador în Germania, în funcția de director al serviciilor naționale de informații.

Noua sa echipă diferă, de asemenea, de cele pe care alți președinți le-au construit, care includeau în mod deliberat foști adversari sau perspective disidente.

„Aceasta nu va fi o echipă a rivalilor”, a declarat Chris Krueger, director executiv la TD Cowen’s Washington Research Group, o firmă de consultanță, făcând referire la cartea istoricului Doris Kearns Goodwin despre cabinetul lui Abraham Lincoln.

„Este o echipă care împărtășește viziunea președintelui Trump și care poate executa cu adevărat această viziune din prima zi”, a adăugat Krueger, citat de Financial Times.

Oameni cu puteri extinse, care nu au nevoie de confirmarea Senatului

În vreme ce Trump și-a ales unii dintre cei mai loiali susținători politici pentru funcțiile de conducere din cabinet, el caută, de asemenea, să numească responsabili politici la Casa Albă, care vor fi fizic mai aproape de Biroul Oval și însărcinați cu direcționarea acțiunilor guvernamentale.

Aceștia ar putea avea mai multă influență decât membrii cabinetului în punerea în aplicare a planurilor sale.

Trump l-a ales pe Tom Homan, un adept al liniei dure în materie de imigrație, pentru a fi „țarul” pentru politica de frontieră. Homan și adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller vor fi însărcinați cu punerea în aplicare a represiunii planificate de președintele ales împotriva migranților, inclusiv cu deportările în masă.

Trump intenționează, de asemenea, să numească un „țar” al energiei care să elimine reglementările și să stimuleze producția de combustibili fosili.

Aceste funcții de conducere de la Casa Albă nu vor necesita aprobarea Senatului, dar ar putea fi însoțite de puteri extinse pentru punerea în aplicare a planurilor lui Trump.

Există opoziție printre republicani?

Numirile în cabinet au nevoie de aprobarea camerei superioare a Congresului. Iar unii republicani din Senat au fost luați prin surprindere de unele dintre nominalizări.

„În general, votez pentru confirmare, indiferent de partid sau de sentimentele personale, deoarece acesta este rolul meu constituțional în calitate de senator”, a scris joi pe X Lindsey Graham, senatorul republican din Carolina de Sud și un aliat apropiat al lui Trump.

„Voi face același lucru pentru candidații președintelui Trump. Poporul american a vorbit răspicat, iar președintele Trump a câștigat în mod decisiv. Consider această chestiune închisă”, a adăugat el.

Matt Gaetz la un miting electoral al lui Donald Trump, FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Dar ar putea exista unele împotriviri din partea micului grup de republicani moderați și sceptici, inclusiv Susan Collins din Maine.

„Trump se așteaptă ca republicanii din Congres să îngenuncheze complet, să se supună în totalitate și, prin urmare, acesta va fi un test”, a observat Myrow.

În vreme ce unii moderatori Fox News și-au exprimat satisfacția față de persoanele nominalizate de Trump, televiziunea conservatoare a notat că printre republicani există o reticență cu privire la unele posturi.

Republicanii și democrații și-au exprimat șocul în special față de alegerea lui Gaetz pentru funcția de procuror general, notează Fox News.

Senatoarea republicană Lisa Murkowski, din Alaska, a spus că nu crede că alegerea lui Trump ca procuror general a fost o „nominalizare serioasă”. „Avem nevoie de un procuror general serios și aștept cu nerăbdare oportunitatea de a lua în considerare pe cineva care este serios”, a spus ea.

Viitorul lider al majorității republicane din Senat, John Thune, a declarat că „toate opțiunile” sunt pe masă, atunci când vine vorba despre procesul de confirmare a Cabinetului președintelui ales, în contextul îngrijorării că unele persoane numite nu vor primi suficiente voturi pentru a fi confirmate.

El a adăugat că procesul de confirmare a unora dintre persoanele nominalizate nu va fi ușor, dar poporul american i-a dat lui Trump un „mandat” pentru schimbare prin victoria sa în Colegiul Electoral și prin votul popular.

Trăsătura comună este loialitatea

Trump a făcut și câteva alegeri convenționale pentru noua sa administrație – unele care ar fi putut intra în orice Casă Albă republicană.

Printre acestea se numără Marco Rubio, senatorul de Florida, pentru funcția de secretar de stat, Mike Waltz, congresmanul de Florida, pentru funcția de consilier pe probleme de securitate națională, și Jay Clayton, fostul președinte al Securities and Exchange Commission, pentru funcția de procuror pentru districtul de sud al New York-ului.

De asemenea, Trump trebuie să ia o decizie cu privire la posturile de conducere din domeniul politicii economice, de la secretar al Trezoreriei la secretar al comerțului, director al Consiliului Economic Național și reprezentant comercial al SUA.

Dar imaginea de ansamblu este că Trump – care s-a confruntat cu mai multe anchete penale și cu două tentative de asasinat și care a promis să se ocupe de „statul profund” ca obiectiv principal al președinției sale – caută să pună supunerea mai presus de alte considerente.

„Trăsătura comună este loialitatea”, a declarat pentru Financial Times analistul Chirs Krueger, cu referire la persoanele nominalizate.