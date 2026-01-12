Transnistria se confruntă din nou cu o criză energetică. Schema complicată aleasă de Tiraspol: gaze livrate de o firmă elveţiană cu acţionariat maghiar, pe banii Moscovei, care plătește prin societăţi anonime din Emirate

O imagine din viața de zi cu zi de la Tiraspol, în regiunea Transnistria, din Republica Moldova, pe 03 februarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează la capacitate parţială, în timp ce în şcolile şi clădirile administrative din Transnistria a fost întreruptă încălzirea pe durata vacanţei de iarnă, mai multe localităţi înregistrând pene de curent, în condiţiile în care regiunea separatistă transnistreană se confruntă din nou cu o criză energetică.

Adjunctul şefului guvernului nerecunoscut de la Tiraspol, Serghei Obolonik, a prezentat luni situaţia asigurării regiunii transnistrene cu resurse energetice în primele 11 zile ale anului, după ce, pe 18 decembrie, autorităţile de la Tiraspol au introdus stare de urgenţă în economie pentru 30 de zile, din cauza reducerii livrărilor de gaz către stânga Nistrului, relatează News.ro citând NewsMaker.md.

Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chişinău, Valeriu Chiveri, a declarat că dificultăţile au apărut după ce agentul de plată pentru gazele livrate regiunii transnistrene a fost schimbat din nou. Potrivit oficialului, problema este una tehnică, nu politică, şi a survenit după ce Tiraspolul a respins schema de livrare a gazelor propusă de Chişinău şi susţinută de partenerii europeni, optând, în schimb, pentru mecanismul sugerat de Moscova, pe care Chiveri îl califică drept nesustenabil.

Procesul de achitare a gazelor trebuie să ocolească de fiecare dată sancţiunile UE

Potrivit Stopfals.md, preluat de News.ro, noua schemă de furnizare a gazelor în regiunea transnistreană prevede următorii paşi: o firmă elveţiană cu acţionariat maghiar, MET Gas and Energy Marketing AG, care are o reputaţie bună pe piaţa internaţională, livrează pe banii Moscovei gazele la graniţa cu Republica Moldova în baza unui contract semnat cu Moldovagaz. La rândul său, Tiraspolul achită în avans costurile de tranzit pentru gazul transportat de la frontiera cu R. Moldova spre regiunea transnistreană, în baza unui acord între Moldovagaz şi Tiraspoltransgaz.

Această schemă de asigurare cu gaze funcţionează extrem de anevoios deoarece Rusia plăteşte serviciile companiei MET Gas and Energy Marketing AG prin intermediul unor societăţi anonime din Emiratele Arabe Unite, stat care nu a aderat la sancţiunile Occidentului împotriva Rusiei după începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei.

Pe măsura ce sancţiunile împotriva Rusiei se înăspresc, această modalitate de plată devine tot mai complicată. Efectuarea plăţii din Emirate către MET este cea mai dificilă etapă, deoarece compania respectivă este înregistrată în Elveţia, stat care a aderat la sancţiunile împotriva Rusiei.

Procesul de achitare este fragmentat în trei părţi pe lună şi trebuie să ocolească de fiecare dată sancţiunile UE.

Căldura a fost oprită în școli și în clădirile administrative din regiune

În cadrul unei şedinţe a administraţiei nerecunoscute de la Tiraspol, Serghei Obolonik a menţionat că, în perioada 1-11 ianuarie, alimentarea cu gaz a avut loc fără defecţiuni în reţelele de distribuţie şi transport, consumul zilnic al regiunii constituind 3,5 – 3,8 milioane de metri cubi. El a anunţat însă că activitatea Combinatului de ciment din Rîbniţa a fost suspendată, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează doar în regim de laminare (fără topirea oţelului).

La capitolul energie electrică, Serghei Obolonik a spus că, în perioada vizată, au avut loc întreruperi de curent în mai multe localităţi din cauza unor „situaţii de urgenţă” în sistem.

De asemenea, în şcolile şi clădirile administrative din regiune a fost oprită căldura pe durata vacanţei de iarnă, fiind închise 77 de centrale termice. Potrivit lui Obolonik, măsura a permis economisirea a 800.000 de metri cubi de gaz. Pe 9 ianuarie, sistemul de încălzire a fost repornit. Obolonik a menţionat că, în prezent, nu toate instituţiile de învăţământ sunt încălzite la temperatura optimă, astfel că, după caz, durata orelor de curs este scurtată la 30 de minute.

Totodată, Obolonik a spus temperatura agentului termic pentru apartamente a fost crescută cu 3 grade, în contextul răcirii vremii.

Şi iarna trecută Transnistria s-a confruntat cu o criză severă de energie din cauza dependenţei sale de furnizorul rus. Situaţia a impus instaurarea stării de urgenţă nu numai în Transnistria, ci temporar şi în Republica Moldova, care se alimenta cu energie electrică de la centrala de la Râbniţa.