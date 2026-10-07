Transportatorii cer suspendarea amenzilor TollRo: „Plătim taxa, dar nu amenzi pentru un sistem care nu funcționează”

Transportatorii cer ca Parlamentul să adopte un proiect de lege prin care să fie amânate până în aprilie 2027 amenzile din cadrul noului sistem de taxare a traficului rutier de marfă TollRo. Transportatorii spun că nu contestă taxa pe kilometru, dar că nu pot accepta sancțiuni pentru erori care nu depind de ei, în condițiile în care legea permite amenzi de 2.000 de lei la fiecare 12 ore.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Patronală Concordia cer Parlamentului să adopte în regim de urgență proiectul de lege care suspendă amenzile din sistemul TollRo până la 1 aprilie 2027 sau până când platforma devine complet funcțională, potrivit unui comunicat de presă remis redacției.

„Transportatorii nu contestă noul sistem de taxare, dar cer să nu fie amendați pentru probleme care nu li se pot imputa: aplicația care se oprește în timpul cursei, telefoane incompatibile, drumuri care nu apar pe hartă, restricții de circulație introduse greșit și tichete de rută care nu pot fi emise până la destinație. În aceste situații, legea prevede posibilitatea aplicării unor amenzi de 2.000 de lei la fiecare 12 ore”, potrivit comunicatului.

Ce cer UNTRR și Concordia

Într-un comunicat comun din 7 octombrie, cele două organizații cer ca un proiect de lege inițiat de senatorul Robert Cazanciuc, aflat în Parlament, să fie tratat „în regim de urgență de toate forțele politice”.

Pe lângă adoptarea inițiativei senatorului Robert Cazanciuc, ele solicită o procedură de clarificare înainte de aplicarea oricărei amenzi, în locul sancțiunii directe, și corectarea rapidă a platformei pe baza feedbackului transportatorilor.

„Plătim ceea ce folosim”

Radu Dinescu, secretar general UNTRR, spune că transportatorii nu refuză plata.

„Nu spunem că nu vrem să plătim. Plătim ceea ce folosim, dar nu putem accepta să fim amendați pentru probleme care nu depind de noi. Cu TollRo, un transportator plătește acum de 6 până la 10 ori mai mult decât rovinieta de 1.425 de euro pe an, în funcție de vechimea camionului și de drumurile pe care circulă. Cerem aceluiași mediu politic care a fost atât de ferm în aplicarea TollRo de la 1 octombrie să transmită un semnal la fel de clar că îi pasă de transportul rutier din România”, a spus Dinescu.

Daniel Niculescu, președintele UNTRR și membru în Consiliul Director Concordia, a descris o problemă de fiabilitate a sistemului: „Pe același traseu, două telefoane calculau valori diferite.”

„Șoferul trebuie să conducă, legea îi interzice să folosească telefonul la volan, dar ar trebui să verifice tot timpul dacă aplicația mai funcționează sau nu. Cerem să nu fim amendați pentru lucruri care nu funcționează și pe care ne va fi foarte greu să dovedim ulterior că nu au funcționat”, a spus Niculescu.

Firmele mici, cele mai expuse

Raluca Tache, membru al Consiliului Director UNTRR, a rezumat situația astfel: „Aplicația merge, dar nu funcționează.”

Potrivit ei, aproximativ 80% dintre transportatorii din România sunt firme mici, cu 1-5 camioane, pentru care o amendă de 2.000 de lei la fiecare 12 ore „poate însemna faliment până la sfârșitul anului, așa că preferă să țină camioanele pe dreapta”.

Paul Aparaschivei, director executiv Concordia, a invocat miza economică: prin transportul rutier circulă aproximativ 90% dintre bunurile folosite de populație, de la alimente la medicamente.

„Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate, riscăm falimente, concedieri și firme care își închid porțile. Proiectul de lege din Parlament trebuie tratat în regim de urgență de toate forțele politice, pentru că există transportatori în fiecare județ”, a spus Aparaschivei.

Probleme cu sistemul TollRo

Sistemul TollRo a fost lansat pe 1 octombrie 2026. Platforma, dezvoltată de Vodafone România pentru CNAIR printr-un contract semnat în martie 2025, finanțat prin PNRR și în valoare de aproximativ 224,5 milioane de lei fără TVA, a avut probleme încă de la lansare. Site-ul și aplicația au fost indisponibile, iar unele plăți cu cardul nu au fost procesate.

Vodafone a explicat pentru HotNews incidentele printr-un volum excepțional de accesări simultane și prin integrarea cu alte sisteme, spunând că nu a fost vorba despre modul de dezvoltare a platformei.

Compania nu a răspuns însă la întrebările despre termenul contractual intermediar din 1 ianuarie 2026 și despre întârzierile de implementare a sistemului.

Pe 1 octombrie, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a semnat un ordin potrivit căruia utilizatorii nu pot fi sancționați dacă aplicația are disfuncționalități, ordin publicat în Monitorul Oficial.

UNTRR spune însă că protecția acoperă doar perioadele în care sistemul nu funcționează, iar transportatorii vor o garanție mai largă.