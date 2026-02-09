Tribunalul București obligă ANRE să repună pe funcție un director concediat. Primul din cele circa 140 de procese intentate de angajații care aveau salariul mediu de 3.700 de euro și li s-a redus cu 30%  

Chiar dacă este în primă instanță și ANRE va face apel, hotărârea este executorie. Directorul Florin Rădoi trebuie repus pe funcţia deţinută anterior concedierii și pe salariul de atunci. Între timp, departamentul pe care-l conducea a fost desființat.

Tribunalul București a anulat, la sfârșitul săptămânii trecute, decizia de concediere a lui Florin Rădoi, fost director al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Rădoi conducea Direcția Juridică și Resurse Umane.

La ANRE, direcția lui Rădoi a fost reorganizată și comasată cu altele. Noua direcție este condusă de Adriana Nemțoiu, una dintre persoanele de încredere a președintelui ANRE George Niculescu, după cum au declarat pentru HotNews surse din ANRE. Având în vedere sensibilitatea subiectului, sursele au solicitat confidențialitate.

Tribunalul solicită să-i fie restituit salariul

La ANRE, salariile au fost diminuate cu 30%, conform Legii 145/2025 privind reorganizarea autorităților de reglementare, ANRE, ASF și ANCOM. Tribunalul București solicită, însă, ca la repunerea pe funcție să beneficieze de drepturile salariale din momentul concedierii.

HotNews a solicitat ANRE să explice pe ce funcție va fi repus Florin Rădoi și pe ce salariu, având în vedere că direcția pe care o conducea a fost reorganizată. Instituția nu a răspuns până la momentul publicării acestui articol.

ANRE este obligată să plătească toate salariile pierdute, plus sporuri

Potrivit deciziei Tribunalului București, ANRE este obligată să plătească toate salariile pierdute, indexate, majorate și actualizate, plus orice alte drepturi (sporuri, prime etc.) de la data concedierii până la reintegrarea efectivă.

De asemenea, ANRE este obligată la plata către reclamant a sumei de 9000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată parţiale.

Pe de altă parte, Tribunalul a decis că fostul director nu are dreptul legal să ceară anularea reorganizării ANRE ca act administrativ general.

Urmează aproximativ 140 de procese individuale

Acest proces pierdut de ANRE este primul dintr-o serie de alte circa 140 inițiate individual de angajați sau foști angajați ANRE, care contestă concedieri, retrogradări din funcții și diminuări de salarii decise de conducerea instituției la finalul lui 2025. Au fost concediate 14 persoane din circa 300, dar salariile au fost reduse global cu 30%.

La ANRE, salariul mediu înainte de reducere era de 3.700 euro net lunar. Președintele era plătit cu 15.000 euro net lunar, vicepreședintele cu 13.200 euro net lunar, iar membrii Comitetului de Reglementare cu 11.500 euro net lunar.

Ce s-a întâmplat cu direcția pe care o conducea directorul concediat

La momentul concedierii, Florin Rădoi era director la Directia Juridică și Resurse Umane. În urma reorganizării ANRE, a fost comasată cu alte două compartimente (Contencios și Legislativ) și transformată în Direcția Activități Suport.

După reorganizare a fost numită director Adriana Nemțoiu, care deținea funcția de secretar general adjunct al ANRE. Reamintim că Adriana Nemțoiu a fost detașată în iulie 2024 de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului (ANPC), unde era consilier grad II în cadrul compartimentului Secretariat.

În ianuarie 2025 a fost înființat postul de secretar general adjunct al ANRE, o funcție de conducere pe care a fost numită Adriana Nemțoiu. Pentru această numire, conducerea ANRE a creat un post redundant în organigramă.

Alt proces a fost câștigat de ANRE în primă instanță

Pe lângă cele 140 de procese individuale, mai există unul colectiv, la Curtea de Apel, în care s-au înscris peste 100 de persoane, în care sunt contestate deciziile privind reorganizarea. Acest proces colectiv a fost câștigat de ANRE, în primă instanță, la sfârșitul lui ianuarie. Decizia nu este definitivă.

În procesul colectiv, au cerut anularea deciziilor de reducere a salariilor cu 30%, de disponibilizare a 14 dintre cei 300 de angajați și de retrogradare din funcție.

După decizia Curții de Apel în procesul colectiv, președintele ANRE, George Niculescu, cel care a emis ordinele de reorganizare, în baza legii Bolojan, spune că decizia instanței de a respinge cererea angajaților „dă cumva certitudinea” că această reorganizare „a fost făcută în spiritul și litera legii”.

El a spus după procesul câștigat că toate actele privind reorganizarea au fost emise înainte de termenul prevăzut de lege, respectiv 1 ianuarie 2026, fapt contestat de angajații care au dat în judecată conducerea instituției.