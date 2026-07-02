Tribunalul București răspunde acuzațiilor PNL și acuză presiuni după ce a suspendat decizia privind convocarea Congresului liberalilor. Instanța face trimitere la programul de guvernare

Tribunalul București respinge „acuzațiile formulate de un partid politic și consideră neavenite presiunile exercitate, prin astfel de comunicări publice, asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze”, într-un comunicat semnat de președintele instanței, Cosmin Sterea Grosu, în care nu este indicat numele partidului.

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a denunțat „un atac împotriva autonomiei unui partid politic și împotriva regulilor democratice”, după ce miercuri Tribunalului București a decis suspendarea decizia PNL privind convocarea Congresului din 21 iunie.

Decizia a venit după ce conducerea Tribunalului București a înființat completuri specializate pentru litigiile din partide cu trei zile înainte de acțiunea depusă la instanță de tabăra anti- Bolojan, potrivit PRESShub.

Președintele Tribunalului București face trimitere în comunicatul de presă la programul de guvernare al PNL privind justiția.

Președintele Tribunalului București susține, într-un comunicat de presă trimis joi, că măsura specializării judecătorilor „se înscrie în abordarea managerială care urmărește buna organizare a activității Tribunalului, eficientizarea actului de justiție și unificarea practicii judiciare”.

El spune că, după ce a înființat completuri specializate în partide politice, instanța vrea să înființeze completuri specializate și pentru ONG-uri.

„În același scop, în afara de specializarea judecătorilor care soluționează în materia persoanelor juridice cauze de competența în primă instanță a tribunalului (federații, confederații, sindicate, patronate, partide politice), în cursul aceleiași luni a fost înființată o secție pentru minori și familie, iar, la solicitarea judecătoriilor sectoarelor municipiului București, se află în analiză desemnarea unor completuri specializate în materia asociațiilor și fundațiilor”, se menționează în comunicatul transmis joi de tribunal.

Conducerea instanței susține că „nu pot fi acceptate limitări ale capacității manageriale de gestionare a uneia dintre cele mai încărcate instanțe din țară, în condițiile în care buna administrare a activității Tribunalului presupune adoptarea unor măsuri de eficientizare, inclusiv prin valorificarea specializării judecătorilor”.

Tribunalul București face trimitere la programul de guvernare

Totodată, președintele Tribunalului subliniază că „toate măsurile manageriale au fost asumate în mod transparent, în temeiul legii, în vederea specializării judecătorilor, cu scopul consolidării unei practici judiciare unitare și previzibile”.

„Practica unitară reprezintă, așadar, un deziderat asumat, iar una dintre modalitățile de implementare a acestuia o constituie specializarea judecătorilor inclusiv în acord cu recomandările instituțiilor europene”, se mai arată în comunicat.

Președintele Tribunalului București face trimitere în comunicatul de presă la programul de guvernare al PNL privind justiția:

„Același partid politic a subliniat, în propriul program de guvernare, nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice. Astfel de acțiuni, desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric”.

Robert Sighiartău: Nu mai este un simplu conflict politic

Miercuri, Tribunalul București a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care liberalii au convocat Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL și și-a stabilit o nouă echipă. Acțiunea din instanță a fost inițiată de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

La scurt timp după decizia Tribunalului București, secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, a reacționat dur. El a anunțat că partidul va „folosi toate căile legale și democratice pentru a apăra Partidul Național Liberal, votul membrilor săi și principiile democratice”.

„La Tribunalul București au cerut suspendarea hotărârilor Consiliului Național și ale Congresului PNL, adoptate prin votul membrilor Partidului Național Liberal. Au obținut suspendarea unor hotărâri ale Consiliului Național, deși acesta avusese deja loc, iar deciziile adoptate își produseseră deja efectele”, a continuat Robert Sighiartău.

El susține că „acesta nu mai este un simplu conflict politic”.

„Nu mai contestă doar o conducere. Contestă votul și voința membrilor Partidului Național Liberal! Acesta nu mai este un simplu conflict politic. Este un atac împotriva autonomiei unui partid politic și împotriva regulilor democratice”, a mai declarat secretarul general al PNL.

Sighiartău a amintit și de decizia Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia PNL de a nu vota Guvernul Veștea și cea privind excluderea liberalilor care nu respectă prima hotărâre, unde contestația liberalilor care i se opun lui Bolojan a fost „admisă în doar două ore, fără citarea PNL și fără posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare”.