„Triunghiul Pokrovsk”: O brigadă ucraineană a doborât două Su-25 în ultimele zile / VIDEO cu loviturile reușite

O unitate a armatei ucrainene a doborât marți un avion rusesc de atac la sol Suhoi-25, a anunțat brigada mecanizată separată 110, care este la a doua astfel de realizare în ultimele patru zile.

Avionul Su-25, unul dintre puținele aeronave de luptă rusești ce are și blindaj, a fost lovit în regiunea Donețk, potrivit unei postări pe Telegram a brigăzii „Marko Bezruchko”.

Mai exact în sectorul Pokrovsk, unde, împreună cu un alt Su-25 încerca să tragă asupra pozițiilor de la sol ale armatei ucrainene.

Brigada ucraineană a postat pe rețelele de socializare și un clip video cu lovitura. În imagini se vede cum perechea de Su-25 zboară la altitudine foarte mică, apoi din spatele celui care filmează trage un sistem antiaerian portabil și se poate observa cum racheta lansată lovește al doilea avion din perechea de aeronave.

Un alt clip video arată urmările din perspectiva unei drone de supraveghere: Se vede cum avionul în flăcări se prăbușește în flăcări și provoacă o explozie de proporții la sol.

Earlier today, a Ukrainian MANPADS team from the 110th Mechanized Brigade successfully shot down a Russian Su-25 attack jet over Donetsk Oblast.



A circling Ukrainian drone captured the stricken Russian aircraft slamming into the ground nearby. pic.twitter.com/PJxzw8eU1o