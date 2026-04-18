Trump atrage comparații cu Maria Antoaneta înaintea alegerilor cheie pentru președinția sa

Trump prezintă Aripa de Est a Casei Albe unde va fi construită sala sa de bal, FOTO: Mandel Ngan / AFP / Profimedia

Președintele Donald Trump a avut ceva urgent de abordat în timp ce se întorcea la Washington într-o duminică recentă, din luxoasa sa reședință Mar-a-Lago, scrie The Associated Press.

Nu era vorba despre războiul împotriva Iranulului și nici despre blocajul parțial al guvernului federal, încă în desfășurare, din cauza finanțării Departamentului pentru Securitate Internă. Voia să vorbească despre o problemă de altă natură. Le-a prezentat jurnaliștilor invitați la bordul avionului prezidențial Air Force One imagini de mari dimensiuni cu planurile sălii de bal de 400 de milioane de dolari, care a dispus să fie construită la Casa Albă, completată cu coloane corintice „de cea mai înaltă calitate”, sculptate manual.

„Sunt atât de ocupat încât nu am timp pentru asta. Duc războaie și alte lucruri”, le-a spus Trump reporterilor, înainte de a detalia planurile pentru „cea mai mare sală de bal din lume”.

Atenția pe care o acordă acestui proiect a devenit un punct de atac pentru democrați și o sursă de îngrijorare pentru unii republicani, care se tem că nu acordă suficient timp problemelor care îi preocupă cel mai mult pe alegători înaintea alegerilor din noiembrie, când SUA organizează alegeri la jumătatea mandatului Congresului (așa-zisele „midterms”).

O victorie majoră a democraților, care să le permită să reia controlul asupra a cel puțin uneia dintre camerele legislativului de la Washington, ar avea un impact semnificativ asupra politicilor pe care Trump va putea să le implementeze până la finalul mandatului său, notează The Associated Press.

Comparat cu Maria Antoaneta de unul dintre marii săi rivali

Sala de bal nu e singurul proiect al lui Trump care a ridicat semne de întrebare.

Joi, când președintele zbura spre Las Vegas pentru a discuta despre reduceri de taxe pentru americanii care câștigă bacșișuri, administrația sa avansa cu planurile de a construi un Arc de Triumf de 76 de metri înălțime în apropierea Memorialului Lincoln, care să includă o statuie similară Statuii Libertății și cu o pereche de vulturi aurii.

Totuși, preocuparea lui Trump pentru unele dintre avantajele somptuoase ale președinției, în timp ce tot mai mulți americani își fac griji în legătură cu facturile, a atras acuzații că ar fi o Maria Antoaneta a zilelor noastre.

„‘Duce războaie’ și prețurile la benzină cresc vertiginos, iar Trump are timp să se laude cu sala de bal finanțată de miliardari”, a reacționat pe rețeaua de socializare „X” senatorul democrat Andy Kim, față de prezentarea făcută sălii de bal la bordul Air Force One.

Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, considerat un posibil candidat la președinție în 2028, a fost și mai direct în comparația cu ultima regină de dinaintea Revoluției Franceze, care a ajuns să simbolizeze opulența extravagantă. Newsom a publicat pe rețelele sociale o imagine generată de inteligență artificială cu chipul lui Trump pe corpul acesteia.

„TRUMP ‘MARIA ANTAINETA’ SPUNE: ‘FĂRĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU VOI, ȚĂRANILOR, DAR O SALĂ DE BAL PENTRU REGINĂ!’”, a scris Newsom pe „X”, imitând stilul lui Trump de a scrie cu majuscule unele dintre mesajele sale importante.

Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, Foto: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia

Casa Albă susține că succesul lui Trump aduce beneficii tuturor americanilor

Întrebat despre adversarii care invocă figura Mariei Antoaneta, purtătorul de cuvânt al Casei Albe Davis Ingle a spus că Trump „va rămâne în istorie drept cel mai de succes și mai influent președinte din epoca noastră”.

„Succesele sale în slujba poporului american vor fi imprimate în structura Americii și vor fi resimțite de fiecare administrație de la Casa Albă care îi va urma”, a declarat Ingle.

Președintele s-a confruntat cu critici similare și în primul său mandat. Însă în ultima vreme nu a mai evitat acuzațiile că este deconectat de preocupările americanilor legate de costurile ridicate, lucru care ar putea lăsa Partidul Republican într-o poziție dificilă în încercarea de a-și păstra controlul asupra Congresului.

Aproximativ două treimi dintre americani au declarat că Trump este „deconectat” de preocupările majorității oamenilor din Statele Unit, potrivit unui sondaj ABC News/Washington Post/Ipsos din februarie. Trebuie menționat însă că același procent a spus lucrul respectiv și despre Partidul Democrat.

AP notează că președinții sunt de obicei îndepărtați de alegători, separați prin straturi de securitate și înconjurați de subordonați entuziaști. În cartea sa „De ce eșuează președinții și cum pot avea succes din nou”, Elaine Kamarck, politolog, susține că șefii de stat ajung să se concentreze prea mult pe propriile narațiuni politice, în detrimentul preocupărilor publicului.

Totuși, în cazul lui Trump, „toate aceste lucruri sunt, sincer, unice pentru el”, afirmă aceasta. Ea a dat exemplul sălii de bal, dar și al altor renovări ale Casei Albe, la care se adaugă în curând semnătura lui Trump pe bancnotele americane și redenumirea Centrului Kennedy pentru a purta și numele său.

„Este, cred, o oglindire a propriului său trecut ca om de afaceri și a faptului că și-a construit averea valorificându-și numele”, a spus Kamarck, care a lucrat în administrația lui Bill Clinton.

Un bacșiș de 100 de dolari și un tractor auriu

Promovând noi deduceri fiscale pentru bacșișuri, Trump a orchestrat teatral o comandă de la McDonald’s la Biroul Oval și i-a oferit un bacșiș de 100 de dolari celei care a făcut livrarea. Când aceasta a vorbit despre facturile medicale mari generate de tratamentele pentru cancer ale soțului ei, Trump i-a spus să îl aducă la o viitoare gală UFC organizată pe peluza Casei Albe.

Când sute de fermieri au fost invitați la Casa Albă pentru un discurs despre politica agricolă, aceștia au stat pe peluza de sud lângă un tractor vopsit în auriu.

Tractor vopsit în auriu pe peluza Casei Albe, FOTO: Aaron Schwartz / UPI / Profimedia

Burnița, dar Trump nu s-a udat, adresându-li-se fermierilor de la un balcon acoperit aflat la al doilea etaj al Casei Albe. „Nu vă deranjează ploaia”, le-a spus președintele fermierilor de mai jos.

Apoi, a zburat la Miami pentru o conferință a investitorilor saudiți care, după cum a remarcat președintele, sunt prea bogați pentru a fi impresionați de familiile americane care se străduiesc să economisească 5.000 de dolari.

„Știu că se gândesc: ‘Ce naiba înseamnă 5.000 de dolari?’”, a glumit Trump. „Pantofii lor costă mai mult de 5.000 de dolari”.

Întrebat în februarie care este mesajul său pentru tinerii care vor să își cumpere o locuință, Trump a răspuns: „Economisiți puțin mai mult. Așteptați puțin mai mult”.

Mesajele din administrația lui Trump nu îi ajută cauza

Membrii cabinetului au contribuit, de asemenea, la percepția că „Epoca de Aur” promisă de Trump nu va veni pentru toată lumea. Secretarul pentru Sănătate Robert Kennedy Jr. i-a sfătuit pe americani să cumpere ficat în loc de carne de vită.

„Dacă mergi să cumperi o friptură, este încă destul de scumpă. Dar dacă alegi bucățile mai ieftine, este carne excelentă. Și este foarte, foarte accesibilă. Sau ficat, sau, știi, toate aceste alternative”, i-a spus lui Joe Rogan într-un interviu pentru podcastul său.

Secretarul pentru Agricultură Brooke Rollins a spus că oamenii își pot permite în continuare mese formate din „o bucată de pui, o porție de broccoli, o tortilla de porumb și încă ceva”.

Îngrijorări pentru republicani înaintea alegerilor din noiembrie

Casa Albă a încercat să arate că Trump este atent la preocupările alegătorilor trimițându-l în zone ale țării cu competiție electorală strânsă pentru a-și promova eforturile de reducere a costurilor. Însă Trump a subminat acest mesaj insistând că îngrijorările legate de accesibilitate sunt o „farsă” a democraților, scrie AP.

Consultantul republican Brendan Steinhauser afirmă că el crede că Trump „poate scăpa, într-o oarecare măsură” cu construirea unei săli de bal, deoarece alegătorii se așteaptă la astfel de lucruri din partea lui, ca negociator dur și om de afaceri.

Însă Steinhauser a adăugat în comentarii pentru AP că îl îngrijorează creșterile dramatice ale prețurilor la benzină și posibilitatea unei economii în slăbire, care ar putea avea ecou în rândul alegătorilor.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, afirmă acesta, democrații ar putea câștiga puncte „încercând să transforme le transforme mai mult într-o dezbatere despre Trump și prietenii săi oligarhi”.