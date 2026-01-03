„Venezueleni, a sosit ora libertății”. Primul mesaj transmis de lidera opoziței, laureată cu Nobelul pentru Pace, Maria Corina Machado

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, recent laureată cu Premiul Nobel pentru Pace, a transmis sâmbătă un prim mesaj public ca reacție după acțiunile militare americane în Venezuela, care au culminat cu capturarea preşedintelui autocrat Nicolas Maduro.

„Venezueleni, a sosit ora libertății”, a scris Machado pe X, însoțind postările cu un comunicat în format scris și citit.

În comunicat, ea spune că Maduro a fost înlăturat de la putere după ce a refuzat să negocieze o plecare.

De asemenea, potrivit lui Machado, candidatul opoziţiei la alegerile prezidenţiale din 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, aflat în prezent în exil în Spania, trebuie „să îşi asume imediat” preşedinţia.

Ea mai afirmă că opoziţia va restabili ordinea în ţară şi va elibera prizonierii politici.

În cursul nopții trecute, SUA au atacat Venezuela și l-au capturat și scos din țară pe președintele autocrat Nicolas Maduro în cea mai directă intervenție a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989. „Statele Unite au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa”, a anunțat președintele Donald Trump.

Operațiunea a venit după ce Statele Unite l-au acuzat în mod repetat pe Maduro că conduce un „narco-stat” și că a fraudat alegerile din 2024. Într-o intervenție la Fox News, Trump a declarat că Maduro a fost capturat de forțele speciale și transportat cu elicopterul pe Iwo Jima, o navă de asalt amfibie din Caraibe, de unde va fi transferat la New York, unde urmează să fie pus sub acuzare și judecat.

Desfășurarea evenimentelor din Venezuela, LIVETEXT pe HotNews

Cine este María Corina Machado

María Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție în cadrul alegerilor organizate de Venezuela anul trecut. Însă autoritățile i-au interzis să candideze, ea decizând apoi să îl susțină pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Regimul Maduro și-a revendicat victoria la prezidențiale și a înăsprit controlul său asupra puterii, reprimând violent protestele care au urmat scrutinului prezidențial.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Urrutia ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Statele Unite, UE și alte țări nu au recunoscut victoria revendicată de Nicolas Maduro.

Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor. El a fugit în Spania în exil, în timp ce Machado a rămas în Venezuela, unde s-a ascuns de forțele lui Maduro.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat pe 10 octombrie că a decis să îi acorde Premiul Nobel pentru Pace din 2025 Mariei Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia au primit și Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.