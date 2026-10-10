Trump, despre faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace: „Aceasta este o pată de neșters asupra Norvegiei”. Ce a spus despre câștigătoare

Președintele american Donald Trump s-a plâns vineri din noul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, calificând această decizie drept rușinoasă și jenantă, care a lăsat o pată asupra Norvegiei, țara care găzduiește Comitetul Nobel, transmite Reuters.

Trump a lansat un atac virulent la adresa Norvegiei la câteva ore după ce comitetul a acordat premiul din acest an lui Navi Pillay, o fostă judecătoare a Curții Penale Internaționale care a coordonat un raport al ONU în care se concluziona că Israelul a comis genocid în Gaza.

Trump a numit-o pe Pillay o „persoană misterioasă” în timpul unui miting electoral din Syracuse, New York.

„Nu am auzit niciodată de această persoană. Nimeni nu a auzit”, a declarat el.

În fiecare an al președinției sale, Trump și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că nu a câștigat premiul.

„Aceasta este o pată de neșters asupra Norvegiei și asupra celor care au luat o decizie atât de rușinoasă și jenantă”, a spus Trump.

El a enumerat o serie de conflicte la a căror soluționare susține că a contribuit și a afirmat că a ajutat la prevenirea izbucnirii războaielor între Coreea de Nord și Coreea de Sud, Japonia și Coreea de Nord, precum și China și Taiwan, fără a furniza dovezi.

Trump: "How about this? Today they gave out the Nobel Peace Prize to a person, I’ve never heard of the person. It’s a mystery person. I settled eight wars … I’m about to settle or win two more. Iran and Russel-Ukraine. Russia-Ukraine." https://t.co/OiJOCjcTvX — Aaron Rupar (@atrupar) October 10, 2026

„Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat pentru totdeauna de o mână de ideologi radicali care sunt împotriva democrației și, de fapt, dușmani ai civilizației. Și nu vom uita, Norvegia”, a mai spus el.

Statele Unite au anunţat vineri că impun sancţiuni împotriva Curţii Penale Internaţionale (CPI), la câteva ore după ce jurista sud-africană Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace, în special pentru activitatea sa în cadrul instituţiei.

Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2026 a acuzat Israelul de genocid în primul mesaj după anunțarea premiului și a făcut o glumă despre Trump