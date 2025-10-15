Trump nu i-a trimis niciun mesaj lui Putin de ziua lui. Kremlinul confirmă: „Nu l-a felicitat, nu”

Kremlinul a recunoscut miercuri că președintele american Donald Trump nu l-a felicitat pe omologul său rus Vladimir Putin când acesta a împlinit pe 7 octombrie vârsta de 73 de ani.

„Nu, nu au fost” felicitări, a răspuns unei întrebări purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferința sa de presă zilnică, relatează agenția de presă EFE, citată de Agerpres.

Putin l-a felicitat personal pe Trump la împlinirea vârstei de 79 de ani, pe 14 iunie, când ei au avut o convorbire telefonică în acea zi.

Președintele american a declarat săptămâna trecută că se înțelege „foarte bine” cu omologul său de la Kremlin, deși amenința în același timp Rusia că SUA ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Cei doi lideri au avut anul acesta mai multe convorbiri telefonice și un summit pe 15 august în Alaska. Cu toate acestea, soluționarea conflictului din Ucraina este în impas, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și susținătorii săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Nu se știe când va avea loc următoarea discuție între Putin și Trump, a mai spus Peskov miercuri, răspunzând de asemenea unei întrebări.

Putin a avertizat SUA că eventuala livrare de rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relațiile ruso-americane, președintele rus insistând că astfel de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană.

Pe de altă parte, Kremlinul și-a manifestat susținerea față de acordarea premiului Nobel pentru Pace președintelui american, dar acesta nu l-a obținut. Rusia este atentă să nu-l critice prea mult pe Trump, care s-a repoziționat în favoarea Ucrainei și va avea vineri o nouă întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce acesta din urmă insistă asupra creșterii ajutorului militar occidental în războiul cu Rusia și în special asupra obținerii de rachete Tomahawk.