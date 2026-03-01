Trump vorbeşte despre un război de „patru săptămâni” în Iran și nu exclude alte pierderi americane – VIDEO

Donald Trump a promis duminică să „răzbune” moartea celor trei militari americani, anunțată anterior în conflictul cu Iranul, și a afirmat că vor exista „probabil” și alte pierderi pentru Statele Unite, relatează agenția France Presse.

„Din păcate, probabil vor mai fi și altele înainte de final. Așa stau lucrurile”, spune președintele american într-un videoclip publicat pe rețeaua sa socială Truth Social.

Referitor la cei trei soldați decedați, Donald Trump a afirmat: „America le va răzbuna moartea și va aplica cea mai dură lovitură teroriștilor care au declarat război, practic, civilizației”.

Anterior duminică, armata SUA a anunțat primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere detalii suplimentare despre moartea militarilor.

Într-un comunicat, Comandamentul Central al SUA spune că trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului. Alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunii Epic Fury, se mai arată în comunicat.

Trump anticipase pierderi de vieți omenești

Iranul a răspuns atacului lansat de SUA și Israel lansând lovituri împotriva bazelor americane din regiune.

Iar Trump a admis într-o declarație video postată sâmbătă dimineață că unii militari americani și-ar putea pierde viețile.

„Viețile eroilor americani curajoși ar putea fi pierdute și am putea avea victime – ceea ce se întâmplă adesea în război – dar nu facem acest lucru pentru prezent. Facem acest lucru pentru viitor și este o misiune nobilă”, a spus președintele american.

„Va dura patru săptămâni sau mai puţin”

Vorbind cu mai multe instituții de presă duminică, Trump a descris o operaţiune „de patru săptămâni” în Iran, a menţionat moartea a „48 de lideri iranieni” şi a avertizat din nou că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari SUA au fost ucişi.

De asemenea, el a spus că este gata să „discute” cu liderii iranieni, dar fără a preciza care sunt aceştia, notează AFP și Agerpres.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, aşa că – oricât de puternic este Iranul, ţara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puţin”, a declarat preşedintele american într-un interviu telefonic acordat ziarului britanic Daily Mail, de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida, unde se află de vineri seară.

„Avansează rapid. Nimeni nu poate crede că am reuşit. 48 de lideri au fost eliminaţi dintr-o singură lovitură”, s-a felicitat preşedintele Statelor Unite, potrivit unei jurnaliste de la Fox News care a vorbit cu el la telefon şi i-a transcris afirmaţiile pe contul ei de X.

Donald Trump a avut prima sa reacţie la moartea celor trei soldaţi americani în acest conflict cu Iranul într-o declarație la NBC News în care a spus că „trebuia să ne aşteptăm la pierderi cu aşa ceva”.

„Avem trei, dar ne aşteptăm la pierderi, dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”, a afirmat preşedintele SUA într-un interviu telefonic.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla din nou”, a declarat el pentru Daily Mail, referitor la aceste pierderi americane.

„Tocmai am fost informat că am distrus şi scufundat nouă nave iraniene, unele dintre ele relativ mari şi importante. Le vânăm pe restul”, a scris el pe reţeaua sa Truth Social. „Într-un atac separat, le-am distrus în mare parte centrul de comandă naval”, a adăugat el.

Donald Trump nu a apărut în public de la începutul războiului, anunţat într-un mesaj video înregistrat, nici şeful Pentagonului, Pete Hegseth, nici secretarul de stat Marco Rubio.

Liderii iranieni „vor să discute, iar eu am fost de acord să vorbesc, aşa că voi vorbi cu ei”, i-a declarat el unui jurnalist de la The Atlantic.

„Majoritatea acestor oameni sunt morţi. Unii dintre cei cu care negociam sunt morţi”, a adăugat preşedintele american, subliniind că liderii iranieni „s-au crezut prea deştepţi”.

Într-un interviu acordat unui jurnalist de la CNBC, el a asigurat că operaţiunea militară împotriva Iranului „progresează foarte bine” şi „mai rapid decât se aştepta”.

Bombardiere stealth B-2 au participat la bombardamente, a informat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM). Acestea sunt aceleaşi aparate care au lovit în iunie instalaţiile de îmbogăţire a uraniului din Iran.