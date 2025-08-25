VIDEO Trump spune că a mai vorbit cu Putin de la întâlnirea sa cu Zelenski și liderii europeni. „Toate discuțiile mele cu el sunt bune, dar asta mă înfurie”

Donald Trump a răspuns afirmativ luni la întrebarea unui reporter dacă a mai vorbit cu Vladimir Putin de la summitul de lunea trecută, de la Casa Albă, cu Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.

„Cred că vom pune capăt războiului”, a spus președintele american, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i aduce pe preşedinţii rus şi ucrainean la aceeași masă pare să fi ajuns într-un impas.

„Nu se plac”, a răspuns apoi Trump, întrebat în legătură cu subiect.

„Toate conversațiile pe care le am cu el (Putin, n.r.) sunt conversații bune dar, din păcate, în ziua următoare o bombă este lansată asupra Kievului sau în altă parte și asta mă înfurie apoi”, a mai spus liderul SUA, care s-a întâlnit cu omologul său rus în Alaska în urmă cu zece zile.

„Nu a fost ușor pentru el să vină în Alaska”, a afirmat Donald Trump, în timp ce Volodimir Zelenski a considerat că, dimpotrivă, a fost o „victorie” pentru președintele rus să fie primit astfel pe teritoriul american.

În același timp, Trump a afirmat că ar putea exista „consecințe” dacă președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu se vor întâlni, notează agenția Reuters.

Trump a mai spus, conform Reuters, că nu a discutat cu Putin despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina şi a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Kievul.

Președintele american a mai indicat că discuția cu omologul rus în timpul întâlnirii lor din 15 august din Alaska a vizat și dorința de „denuclearizare”, adică limitarea dimensiunii arsenalului nuclear masiv al ţărilor lor odată ce conflictul din Ucraina va fi rezolvat.

„Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, şi am vorbit şi despre asta. Dar trebuie să terminăm războiul”, le-a declarat Trump reporterilor prezenți în Biroul Oval, luni, în timpul vizitei preşedintelui sud-coreean Lee Jae Myung la Casa Albă.

„Vom include și China” în acest dialog, a asigurat Trump.