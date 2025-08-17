Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială

Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni, în apelul telefonic avut după summitul din Alaska cu Putin, că dorește să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele rus și liderul ucrainean Volodimir Zelenski până vinerea viitoare, transmite CNN, care citează surse la curent cu discuția.

Trump a spus că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuţiile de luni, de la Casa Albă, cu Zelenski vor decurge bine.

Oficialii europeni lucrează la un plan de a-l trimite alături de președintele ucrainean pe unul dintre interlocutorii preferați ai lui Trump, președintele finlandez Alexander Stubb, au dezvăluit pentru Politico doi diplomați europeni și o altă sursă familiarizată cu această chestiune.

Ideea este că Stubb ar putea ajuta la prevenirea oricăror conflicte între Trump și Zelenski și îl poate convinge președintele SUA să includă Europa în orice discuții viitoare. Un alt „greu” care ar putea merge împreună cu Zelenski este liderul NATO, Mark, Rutte, care are și el o relație bună cu Trump.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.”