Trupele ruse s-au împotmolit în apropierea orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk, a declarat joi Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al grupării de forțe Hortiția, responsabilă cu defensiva ucraineană pe acest sector de front, pentru Radio Free Europe/Radio Liberty.

Bastionul strategic Pokrovsk din regiunea Donețk, aflat sub asediul armatei ruse, a devenit în ultimele luni cel mai fierbinte punct de pe frontul estic. Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a afirmat anterior că 7.000 de soldați ruși au fost uciși în apropiere de Pokrovsk numai în luna ianuarie a acestui an, potrivit The Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au respins 33 de atacuri ale trupelor ruse pe sectorul de front de la Pokrovsk pe parcursul ultimelor 24 de ore, a anunțat Statul Major General al forțelor armate ucrainene în cea mai recentă actualizare a sa privind evoluțiile de pe câmpul de luptă.

Potrivit lui Trehubov, atât ofensiva trupelor ruse, lansată dinspre sudul orașului, cât și o încercare a acestora de a ocoli Pokrovsk, dinspre vest, au eșuat.

Purtătorul de cuvânt al grupării Hortiția a mai susținut că forțele ruse desfășurate în zonă devin epuizate.

„Nu spun că forțele ucrainene își trag răsuflarea. Dar trupele ruse au început într-adevăr să arate o anumită epuizare fizică, morală și a echipamentelor” militare, a declarat Trehubov.

Purtătorul de cuvânt a atribuit îmbunătățirea situației în principal unităților ucrainene de drone, care au stabilit o „apărare eficientă” și au cooperat cu infanteria. El a spus că, după începerea negocierilor americano-ruse, motivația soldaților ruși de a lupta a scăzut în sectorul în care operează grupul de forțe Hortiția.

Cu o zi înainte, Brigada 25 Separată Aeropurtată a anunțat că trupele ucrainene au recâștigat controlul asupra satului Kotlyne, lângă Pokrovsk, într-un contraatac de succes. Kotlyne și Pokrovsk sunt conectate prin autostrada T-0406, care oferă acces și către regiunea Dnipropetrovsk.

