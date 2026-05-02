Trupele ruse se apropie periculos de „centura de fortărețe” a Ucrainei. Mutarea făcută de generalul Sîrski

Trupele Moscovei avansează lent spre orașul Konstantinovka, în regiunea Donețk din estul Ucrainei, încercând să-și creeze un punct de sprijin în apropierea uneia dintre cele mai bine apărate zone ale armatei ucrainene, a declarat sâmbătă generalul Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al forțelor Kievului, potrivit Reuters.

Konstantinovka face parte, alături de alte orașe, din așa-numita „centură de fortărețe” din estul țării, o linie defensivă puternic consolidată de Ucraina în regiunea Donețk.

„Respingem încercările persistente ale ocupanților ruși de a se infiltra la periferia orașului Konstantinovka. Sunt în desfășurare măsuri de contracarare a sabotajului chiar în interiorul orașului”, a transmis Sîrski, pe Telegram.

Potrivit platformei ucrainene de monitorizare a frontului DeepState, trupele ruse au ajuns la aproximativ un kilometru de periferia sudică a orașului.

În același timp, mici porțiuni din sud-estul orașului sunt considerate „zone gri”, ceea ce înseamnă că niciuna dintre părți nu deține controlul deplin.

Un nou succes pe front, revendicat de Moscova

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a preluat controlul asupra localității Novodmitrivka, situată la nord de oraș, iar șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, susținea încă din aprilie că ofensiva avansează atât din nord, cât și din sud.

Potrivit Kievului, intensitatea atacurilor rusești a crescut semnificativ în luna aprilie. Începând de luni, forțele ruse au lansat 83 de asalturi în acest sector, folosind grupuri mici de infanterie.

Miza este una strategică. Moscova cere ca Ucraina să se retragă din zonele din Donețk și Lugansk pe care nu a reușit să le cucerească în cei patru ani de război.

Negocierile de pace mediate de SUA sunt blocate tocmai din cauza acestui punct, Kievul refuzând să cedeze teritorii pe care încă le controlează.

În ultimii ani, Rusia nu a reușit să captureze orașe mari din Ucraina, avansând lent și ocupând în principal localități mici, mai ales în est.

Cea mai importantă cucerire recentă rămâne Pokrovsk, un oraș cu peste 60.000 de locuitori înainte de război, în mare parte evacuat între timp, unde luptele au durat luni întregi, iar Ucraina susține că încă mai deține poziții.