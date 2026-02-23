Turiștii din Mexic, sfătuiți să se adăpostească din cauza represaliilor violente declanșate de cartelurile de droguri

Autobuz incendiat în Guadalajara, unul dintre cele mai cunoscute orașe ale Mexicului, pe 22 februarie 2026, FOTO: Refugio Ruiz / AP / Profimedia Images

Statele Unite și Canada le-au cerut cetățenilor lor aflați în anumite regiuni din Mexic să se adăpostească, după ce un cartel mexican a declanșat duminică represalii violente pe scară largă în urma morții liderului său, relatează Business Insider.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua „X” duminică aproape de miezul nopții, Biroul pentru Afaceri Consulare al Departamentului de Stat de la Washington a transmis că personalul guvernului american va continua să se adăpostească și luni.

În înregistrări video împărtășite pe rețelele de socializare pot fi văzute vehicule incendiate și coloane de fum ridicându-se din Puerto Vallarta și din alte orașe din Mexic.

Hey Americans that are stuck in Puerto Vallarta stay safe and don’t worry because @FBIDirectorKash will get right on it to help you out there after he’s done partying with USA hockey in Italy pic.twitter.com/6YGI9YBJAk — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) February 22, 2026

Ambasada SUA în Mexic a precizat într-un comunicat publicat pe site-ul său că niciun aeroport nu a fost închis, însă majoritatea zborurilor interne și internaționale au fost anulate atât la Guadalajara, cât și la Puerto Vallarta. Toate serviciile de ride-sharing sunt suspendate în Puerto Vallarta, a mai transmis ambasada.

Impactul violențelor din Mexic asupra companiilor aeriene și călătoriilor

Zborurile care se îndreptau deja din SUA spre regiune s-au întors din drum, iar Air Canada a anunțat că își suspendă operațiunile către Puerto Vallarta duminică și luni.

„Deși niciun aeroport nu a fost închis, blocajele rutiere au afectat operațiunile companiilor aeriene, unele zboruri interne și internaționale fiind anulate atât la Guadalajara, cât și la Puerto Vallarta”, a transmis Departamentul de Stat al SUA. „Căutați adăpost și rămâneți în locuințe sau în hoteluri”, a îndemnat acesta.

Aeroportului din Puerto Vallarta a anunțat că zborurile către Mexico City, Edmonton, Houston, Minneapolis/Saint Paul, Denver, Detroit și Toronto au fost anulate luni dimineață devreme.

Puerto Vallarta este una dintre cele mai populare destinații turistice din Mexic pentru americani și canadieni. Zona a devenit celebră datorită serialului din anii ’70 și ’80 „The Love Boat”.

Orașul, mai popular în lunile de iarnă, a primit 232.200 de vizitatori străini în decembrie 2025, potrivit agregatorului de date economice CEIC. În ultimii 10 ani, a atras tot mai mulți turiști străini.

Pe măsură ce violențele s-au extins, Departamentul de Stat și-a actualizat avertismentul de călătorie pentru a include și alte destinații turistice populare din Mexic, inclusiv Cancún și Tulum.

Regiunea urmează să găzduiască în această săptămână două turnee majore de tenis: Merida Open al Women’s Tennis Association, la Merida, și Mexican Open al Association of Tennis Professionals, la Acapulco.

Moartea pe care traficanții de droguri din Mexic vor să o răzbune

Guvernul mexican a declarat că violențele au izbucnit după ce l-a ucis duminică pe Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul cartelului Jalisco New Generation.

Ambasada mexicană la Washington a precizat că Statele Unite au oferit informații pentru operațiune.

„Pe lângă eforturile centrale de intelligence militar, autoritățile americane au furnizat informații complementare în cadrul coordonării și cooperării bilaterale cu Statele Unite”, a declarat ambasada într-o postare pe X.

Ministerul mexican al apărării a spus că în operațiune au fost uciși mai mulți membri ai Cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG). El Mencho a fost rănit grav și a murit în timp ce era transferat pe cale aeriană către Mexico City.

De la un cartel din Jalisco, CJNG s-a răspândit și a ajuns să aibă o prezență aproape de nivel național în Mexic.

În timpul operațiunii au fost confiscate mai multe vehicule blindate și arme, inclusiv lansatoare de rachete, a mai spus Ministerul mexican al apărării.

Trei membri ai armatei au fost răniți și transportați la un spital din Mexico City pentru îngrijiri medicale.

Pe pacursul zilei de duminică apăruseră informații neconfirmate despre mașini incendiate și oameni înarmați pe străzile din Jalisco. Departamentul de Stat al SUA emisese un avertisment de izolare la domiciliu pentru cetățenii americani din statele Jalisco, Tamaulipas, precum și pentru zone din statele Michoacan, Guerrero și Nuevo Leon.