Ucraina afirmă că noua dronă „Geran” a Rusiei, construită cu componente occidentale, este imună la sistemele de război electronic

Noile drone de atac rusești „Geran-3”, propulsate cu un motor cu reacție, sunt pline de componente străine și construite cu tehnologie rezistentă la bruiaj, pentru a le proteja împotriva războiului electronic, a declarat marți un serviciu de informații de la Kiev, citat de Business Insider.

Agenția de informații militare a Ucrainei (GUR), serviciul condus de generalul Kirilo Budanov, a publicat detalii noi despre „Geran-3”, o dronă rusească modelată după aeronava fără pilot „Shahed-238”, produsă de Iran.

Drona „Geran-3” a apărut pentru prima dată pe frontul din Ucraina Ucraina la începutul acestui an, iar de atunci drona a devenit un element frecvent al atacurilor rusești. Este o versiune mai rapidă și mai avansată a „Geran-2”, versiunea produsă intern de Rusia a dronei iraniene „Shahed-136”.

Un model „Geran-2” a fost drona care a încălcat sâmbătă după-amiaza spațiul aerian al României, potrivit surselor HotNews.ro. MAPN a precizat doar că a fost o dronă de tip „Geran”.

Spre deosebire de „Geran-2”, care este propulsată de elice, modelul „Geran-3” are un motor cu reacție care permite dronei să se deplaseze cu viteze de până la 370 kilometri pe oră și are o autonomie de până la 1.000 de kilometri. Arma este plină cu explozibili și explodează la impact după ce se prăbușește la țintă.

Cu ce este diferită drona „Geran-3” de modelul precedent

GUR a notat într-un comunicat publicat marți pe aplicația de mesagerie Telegram că „Geran-3” atinge de obicei viteza maximă în zonele acoperite de apărarea aeriană ucraineană și în timpul fazei finale a zborului.

Serviciul ucrainean de informații a declarat de asemenea că dispunerea internă și unitățile electronice ale „Geran-3” sunt asemănătoare cu cele ale variantei „Geran-2”, iar datele disponibile sugerează că această dronă nouă propulsată de un motor cu reacție este echipată cu același sistem de cameră și transmisie video ca predecesoarea sa.

Cu toate acestea, „Geran-3” este echipată cu un sistem de navigație prin satelit care pare rezistent la tacticile extinse de război electronic folosite pentru a contracara dronele, atât de forțele armate ucrainene, cât și cele ruse.

Ukraine’s GUR released the components of the "Shakhed".



According to the GUR, inside the Russian "Geran-3" series "U" loitering munition — an analogue of the Iranian Shahed-238 — there are many foreign-made components. Of 45 identified parts, half are from the United States,… pic.twitter.com/Cgvy8elAue — WarTranslated (@wartranslated) September 16, 2025

Drona e construită cu componente occidentale și din China

GUR afirmă că aproape 50 de componente străine se află în interiorul dronei „Geran-3”, acestea provenind din câteva țări occidentale – inclusiv SUA, Marea Britanie, Elveția și Germania – dar și din China.

Comunitatea internațională a impus sancțiuni ample împotriva Rusiei după ce aceasta a invadat Ucraina în februarie 2022 însă, chiar dacă o țară sau o companie nu este implicată direct în exportul tehnologiei sale către Rusia, este totuși posibil ca componentele fabricate să ajungă la ea prin intermediari și terțe părți care le revând.

„Geran-3” este una dintre numeroasele arme rusești despre care Ucraina a spus că sunt echipate cu componente produse în străinătate, inclusiv unele realizate de producători occidentali.

Rusia produce lunar mii de drone „Geran”

Moscova a intensificat producția dronelor sale de tip „Geran” și produce lunar mii dintre aceste arme modelate după versiunile iraniene.

De asemenea, Rusia construiește noi situri de lansare pentru atacurile sale cu drone împotriva Ucrainei. A demonstrat că este deja capabilă să lanseze sute de drone în atacuri masive – un bombardament de la începutul acestei luni a implicat peste 800 de drone – iar evaluările serviciilor de informații occidentale sugerează că acest număr ar putea ajunge în cele din urmă la 2.000 într-o singură noapte.

Ucraina a răspuns la creșterea recentă a atacurilor cu drone prin accelerarea producției în masă a unui arsenal mare de drone interceptoare. Aceste sisteme, care pot urmări ținte, au apărut ca o soluție de apărare aeriană cu cost redus și Ucraina afirmă că ele pot intercepta inclusiv dronele „Geran-3”.