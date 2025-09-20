Ucraina anunță sancțiuni împotriva mai multor politicieni din Republica Moldova, cu o săptămână înainte de alegeri / Victoria Furtună şi Evghenia Guţul, pe listă

Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din țara vecină, potrivit Newsmaker.md.

„Ucraina ajută Moldova și suntem interesați de stabilitatea vecinului nostru – de succesul Moldovei”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Pe lista de 11 nume se află şi Evghenia Guţul, başcana regiunii autonome Găgăuzia din Moldova. Guțul a primit condamnarea de 7 ani în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Pe listă mai figurează și Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a fost înregistrată în cursă în urma intervenției Curții Supreme de Justiție.

Pe lista neagră a Ucrainei au ajuns și deputații BCS Constantin Starîș și Bogdan Țîrdea – ambii candidați pe lista Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei pentru un nou mandat.

De asemenea, sancțiuni au fost aplicate și împotriva deputatului Vasile Bolea, afiliat grupării Șor, precum și a lui Dmitri Konstantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei.

Alte nume incluse pe lista de sancțiuni sunt: fostul angajat al SIS, activistul Ion Mahu; deputatul APG Victor Petrov; liderul unei organizații de veterani, Iurie Ciofu, lidera partidului „Renaștere”, Natalia Parasca, precum și analistul pro-rus din regiunea transnistreană Igor Șornikov.

Măsurile prevăd, între altele, blocarea activelor, restricții comerciale și financiare, dar și interdicții de intrare în Ucraina. Sancțiunile se aplică pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea de a fi prelungite pe termen nelimitat.