Ucraina susține că a lovit cu 120 de drone un depozit de rachete și muniții din Rusia  / Analiștii OSINT vorbesc de un incendiu puternic lângă arsenal

Ucraina susține a lovit un depozit de rachete și muniții din Rusia, în Volgograd, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, continuându-și strategia de atacuri în profunzime împotriva logisticii ruse, relatează AFP.

Rusia, care nu a raportat oficial consecințele acestei operațiuni, a da asigurări, la rândul său, că a doborât 125 de drone care veneau dinspre Ucraina, dintre care 67 deasupra regiunii Volgograd.

Atacul ucrainean a fost efectuat în comun folosind „120 de drone explozive” de către serviciile de informații militare (GUR), serviciile de securitate (SBU) și armată, a declarat pentru AFP o sursă familiară cu problema.

Potrivit sursei citate de AFP, depozitul de rachete, muniții și explozibili lovit se află în satul rusesc Kotlubane, în regiunea Volgograd, „o țintă la o distanță de peste 600 de kilometri”.

„Acest lucru va duce la o reducere a cantității de muniție pentru unitățile armatei ruse”, a spus această sursă.

„Cu o zi înainte de atac, au sosit rachete iraniene” la fața locului, a spus statul major al armatei ucrainene într-un comunicat, fără a spune însă dacă aceste dispozitive furnizate de Iran, un aliat al Rusiei, au fost direct afectate în atac, care a provocat „un incendiu”.

Ukrainian attack drones reportedly struck the Russian GRAU arsenal at Kotluban overnight. Per local sources and FIRMS, fires are burning in the vicinity of the massive Russian ammunition storage facility in Volgograd Oblast. pic.twitter.com/SH4MR683z6

Rusia, la rândul ei, nu a raportat consecințele acestui nou atac ucrainean menit să-și perturbe logistica.

Pe conturile dedicate analizei informațiilor din surse deschise de pe rețelele de socializare reiese că incendiul se desfășoară lângă depozit, iar depozitul propriu zis nu pare să fie afectat.

Drones attacked ammunition depot in Kotluban of Volgograd region. Latest NASA Firms data showing fires close to the arsenal, up to perimeter of it, but not arsenal itself https://t.co/MEC0EiWWHw pic.twitter.com/GZa3egm0uK