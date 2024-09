VIDEO Kievul spune că a distrus un arsenal din Rusia care depozita rachete Iskander și bombe ghidate. Exploziile masive, detectate de stațiile seismice

Atacul cu drone ucrainene din noaptea de marți spre miercuri a declanșat explozii uriașe și a forțat evacuarea parțială a locuitorilor din apropierea sitului unui mare arsenal rusesc din regiunea Tver, au relatat anterior surse rusești, citate de Reuters.

Un atac ucrainean cu drone kamikaze a distrus un arsenal care depozita rachete, bombe ghidate și muniție de artilerie în regiunea Tver din Rusia, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă din cadrul serviciului ucrainean de securitate SBU.

Dronele au provocat o „explozie extrem de puternică” la un depozit mare al Direcției principale de rachete și artilerie a Ministerului rus al Apărării din orașul Toropeț, a declarat sursa.

„Depozitul conținea rachete ale sistemului tactic Iskander, sistemului Tochka-U, bombe aeriene ghidate și muniție de artilerie”, a declarat sursa.

După atac, un incendiu a acoperit o zonă de șase km lățime, a adăugat sursa.

Amploarea pagubelor provocate de atacul ucrainean nu a putut fi verificată independent deocamdată, iar oficialii ruși nu au oferit detalii.

Potrivit informațiilor difuzate anterior, atacul a provocat explozii uriașe și un incendiu în Toropeț, un oraș vechi de 1.000 de ani, cu o populație de puțin peste 11.000 de locuitori, aflat la aproximativ 400 km vest de Moscova.

Epic detonations at a Russian munitions depot in the Tver region following yet another Ukrainian drone attack.



Russian authorities have announced “partial evacuation” of the city of Toropets.



The depot can have up to around 30,000 tons of munitions in store. pic.twitter.com/z2fC3A2Q10