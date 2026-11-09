UE a dat în judecată IBM din cauza sistemului ce a creat haos pe aeroporturile europene

Uniunea Europeană a dat în judecată compania americană IBM, grupul de IT francez Atos și contractorul italian din domeniul apărării Leonardo, din cauza întârzierilor repetate în dezvoltarea noului sistem inteligent de control al frontierelor pentru blocul comunitar, a relatat luni publicația Financial Times, preluată de Reuters.

Citând comunicări interne pe care le-a obținut, Financial Times notează că EU-Lisa, agenția europeană responsabilă de gestionarea operațională a sistemelor IT de mare anvergură din acest domeniu, a fost cea care a deschis un proces împotriva celor trei companii.

Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES) înregistrează electronic intrarea și ieșirea cetățenilor din afara Uniunii Europene la frontierele externe ale blocului comunitar. Sistemul se aplică în toate cele 29 de țări din spațiul Schengen și este conceput pentru a identifica persoanele care depășesc perioada de ședere permisă de viză, pentru a combate frauda de identitate și pentru a limita migrația ilegală.

EU-Lisa a declarat pentru Financial Times că procedurile judiciare „nu au niciun impact asupra funcționării Sistemului de Intrare/Ieșire (EES)”, adăugând că disputa se referă la întârzierile în livrarea sistemului EES în perioada dezvoltării acestuia și nu are legătură cu funcționarea propriu-zisă a sistemului.

Cum a ajuns IBM parte într-un proces intentat de UE

În 2019, agenția europeană a atribuit un contract esențial pentru EES unui consorțiu din care făceau parte IBM Belgia, Atos Belgia și Leonardo. Contractul, încheiat pe o perioadă de șase ani, viza implementarea și mentenanța Sistemului Central de Intrare/Ieșire.

Într-o scrisoare din octombrie 2021, consultată de Financial Times, Atos Belgia și IBM Belgia au contestat „atât principiul (…) cât și modul de calcul” al unei amenzi impuse de agenție, susținând că întârzierile au fost provocate de factori externi, inclusiv de pandemia de COVID-19.

Câteva luni mai târziu, în februarie 2022, cele trei companii au contestat noile termene-limită stabilite de EU-Lisa.

Contractul a expirat anul trecut, iar un nou consorțiu de companii a preluat implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). Cu toate acestea, potrivit EU-Lisa, Atos, Leonardo și IBM au rămas responsabile de proiect până în luna august.

IBM, Leonardo, Atos și EU-Lisa nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters în afara programului obișnuit de lucru.

Sistemul intrare/ieșire EES, FOTO: Manfred Siebinger / imago stock&people / Profimedia

Numeroase probleme pentru sistemul de control la frontieră al UE

Țările UE au început să implementeze sistemul EES în luna octombrie a anului trecut, acesta devenind complet operațional în data de 10 aprilie a acestui an.

Sistemul, introdus treptat începând din octombrie anul trecut, obligă cetățenii din afara Uniunii Europene să își înregistreze amprentele și fotografia la aeroportul de destinație.

Implementarea sa a întâmpinat însă numeroase dificultăți. În luna de după finalizarea implementării, poliția franceză a suspendat temporar controalele suplimentare în portul Dover, în timp ce șeful aeroporturilor din Roma a declarat că va fi nevoit să oprească aplicarea sistemului pentru cetățenii din afara UE, pentru a evita un „dezastru” în timpul verii.

Grecia a suspendat verificările biometrice pentru călătorii britanici până în septembrie, pentru a evita blocajele din sezonul estival.

Problemele au fost atât de numeroase încât aeroporturile și companiile aeriene europene și Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) au solicitat la începutul lunii iulie, fără succes, suspendarea EES din cauza dificultăților create pasagerilor.

Companiile aeriene afirmau într-o scrisoare adresată Comisiei Europene că se confruntă cu avioane pe jumătate goale în momentul închiderii porților de îmbarcare, în timp ce pasagerii sunt blocați la cozile de la controlul de frontieră”.