UE afirmă că n-a importat atât de multă energie din Rusia pe cât pretind Moscova și Washingtonul

Comisia Europeană a contestat marți afirmația Moscovei potrivit căreia țările membre ale UE ar fi cheltuit 320,7 miliarde de dolari (286 de miliarde de euro) pentru energie provenită din Rusia începând din 2022, indicând o sumă semnificativ mai mică, relatează Euronews.

Citând datele COMEXT, baza de date oficială de referință administrată de Eurostat, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a declarat că Rusia a furnizat UE energie în valoare de 197 de miliarde de euro (209 miliarde de dolari) în perioada martie 2022 – iulie 2026.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a declarat luni seara târziu că UE a achiziționat resurse energetice rusești în valoare de 302 miliarde de euro (320,7 miliarde de dolari) începând din 2022.

Novak a vrut să scoată în evidență ceea ce el a descris drept dependența continuă a blocului comunitar de Moscova, în ciuda eforturilor Bruxelles-ului de a întrerupe legăturile energetice, chiar în contextul în care UE se confruntă cu penurii de gaze în această iarnă.

Însă Bruxelles-ul respinge aceste afirmații, subliniind că eforturile blocului comunitar de a renunța la energia rusească au dat deja rezultate.

Comisia Europeană scoate în evidență programul de reducere a dependenței față de energia din Rusia

„UE ar fi cheltuit 475 de miliarde de euro – cu 278 de miliarde de euro mai mult pentru combustibili fosili rusești, dacă REPowerEU nu ar fi fost lansat”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisei Europene.

Programul REPowerEU a fost conceput pentru a reduce dependența de energia rusească prin diversificarea surselor de aprovizionare, reducerea consumului și accelerarea tranziției către surse alternative de energie, fiind lansat la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina.

Până în 2023, doar 6% din cheltuielile totale ale UE pentru combustibili fosili reveneau Rusiei, potrivit datelor COMEXT.

Cifrele Comisiei acoperă plățile pentru importurile de energie până în iulie 2026. Novak s-a referit la livrările începând din 2022, fără a preciza ce tipuri de produse energetice sunt incluse în calculele Moscovei sau ce metode de evaluare au fost utilizate.

„Nu sunt în măsură să confirm cifrele altor persoane. Ceea ce pot confirma este că dependența noastră de Rusia urmează o tendință clar descendentă, de la 42%–45% în 2022 la 12% în prezent”, le-a declarat marți reporterilor Anna-Kaisa Itkonen, referindu-se la volumele de importuri.

Conducte de gaze naturale, Foto: Renpengfei | Dreamstime.com.

Cifrele UE îl contrazic și pe președintele Donald Trump

Aceste cifre pun de asemenea sub semnul întrebării afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia UE a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari (223 de miliarde de euro) pentru energie.

El a făcut această afirmație luni și a folosit-o pentru a-și apăra abordarea „America pe primul loc” („America First”) în comentarii făcute pe platforma sa Truth Social.

Estimarea Moscovei este cu aproximativ 112 miliarde de dolari (100 de miliarde de euro) mai mare decât cifra Comisiei, în timp ce afirmația lui Trump depășește valoarea indicată de Comisie cu aproximativ 41 de miliarde de dolari (36 de miliarde de euro).