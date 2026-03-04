ULTIMA ORĂ: Harta aeroporturilor de unde se zboară din Orientul Mijlociu

Un avion de pasageri Airbus A380-800 al companiei Emirates Airline. FOTO: Olaf Schuelke / Alamy / Profimedia

Pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu cresc tot mai mult, zeci de mii de pasageri au rămas blocați în Golful Persic, având puține opțiuni pentru a părăsi o regiune brusc cuprinsă de război, scrie Reuters.

LIVE Război în Orientul Mijlociu, ziua a 5-a: Secretarul american al Apărării anunță ce va urma: „Moarte și distrugere din cer. Toată ziua.”

Miercuri, până la ora 12:20, ora Emiratelor Arabe Unite, doar 42 de zboruri de pasageri au plecat din Dubai și Abu Dhabi în intervalele de plecare programate, cu un număr total estimat de aproximativ 14.000 de pasageri la bord, notează Air Charter Service (ACS), platformă care, în urma recentei escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, monitorizează situația și oferă sprijin pentru cererile de transport charter de pasageri și marfă către și din regiune.

Pentru cei care doresc să părăsească Emiratele Arabe Unite, Muscat, în Oman, este în prezent cea mai bună locație pentru zborurile charter de evacuare.

Riadul este, de asemenea, o opțiune pentru călătorii care dețin viza necesară pentru a intra prin granița terestră, deși este mai îndepărtată.

Harta aeroporturilor din zona aeroporturilor din Orientul Mijlociu. Sursa foto: ACS

Mai jos, cele mai recente actualizări privind spațiul aerian regional:

Emiratele Arabe Unite – spațiul aerian este deschis;

Arabia Saudită – spațiul este deschis;

Egipt – spațiul este deschis;

Israel – spațiul aerian este închis;

Oman – spațiul este deschis;

Kuweit – spațiul este închis;

Qatar – spațiul este închis;

Iordania – spațiul este deschis;

Liban – spațiul este deschis;

Bahrein – spațiul este închis;

Irak – spațiul este închis;

Siria – spațiul este închis;

Turcia – spațiul este deschis;

Iran – spațiul este închis;

Cipru – spațiul este deschis;

Yemen – spațiul aerian este restricționat.

CNAB: 29 de curse, anulate miercuri

Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban și Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Este vorba despre 14 decolări și 15 aterizări ale unor zboruri aparținând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor a recomandat cetățenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri aeriene masive împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Teheran și alte orașe, precum Tabriz și Isfahan.

Iranul a răspuns cu lansarea de rachete și drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite și a centrelor militare de pe teritoriul Israelului.

MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre București

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară, 4 martie, şi, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre Bucureşti.

Potrivit MAE, două zboruri operate de FlyDubai sunt programate miercuri, 4 martie, ora 18:35 şi pe 5 martie, la ora 03:30, din Dubai spre Bucureşti.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugaţi să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucţiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condiţiile de securitate şi confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, a transmis MAE, pe pagina de Facebook a instituției.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat marţi că peste 3.000 de cetăţeni români aflaţi în ţări din zona Golfului au solicitat în mod concret ajutor pentru repatriere.

Două curse Tarom au adus deja acasă peste 300 cetățeni evacuați din Israel.