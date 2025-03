ULTIMA ORĂ Vladimir Putin face primele declarații despre propunerea SUA pentru un armistițiu în Ucraina. El insistă pe ideea că trupele ruse „sunt acum în ofensivă în toate zonele de pe front” – VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a fost întrebat joi, în conferința de presă susținută la Moscova alături de omologul său belarus Aleksandr Lukașenko, despre propunerea SUA privind armistițiul de 30 de zile în Ucraina, relatează Sky News, The Guardian și CNN. Liderul de la Kremlin a anunțat că „susţine armistiţiul, cu unele rezerve” pe care ar vrea să le discute chiar cu Donald Trump.

Liderul de la Kremlin a început prin a-i mulțumi președintelui american Donald Trump pentru că „acordă atât de multă atenție reglementării conflictului din Ucraina”.

Liderul rus a precizat că au existat „o mulțime de întrebări cu privire la încetarea focului” și a adăugat că trebuie să vorbească mai întâi cu Trump.

Putin a continuat spunând că „suntem de acord cu propunerile de încetare a focului, dar poziția noastră se bazează pe presupunerea că încetarea focului va duce la pace pe termen lung, ceva care ar elimina motivele inițiale ale crizei”.

Liderul de la Kremlin a făcut apoi referire la vizita lui de miercuri din regiunea rusă Kursk și a desris situația de acolo ca fiind „complet sub controlul nostru”.

El a afirmat că trupele ucrainene nu mai pot părăsi zona și că vor trebui „să se predea sau să moară”.

În aceste condiții, a precizat el, va fi bine pentru Ucraina – ceea ce înseamnă că nu va fi bine pentru Rusia – dacă se va ajunge la o încetare a focului de 30 de zile.

El a mai arătat că forțele ruse „sunt acum în ofensivă în toate zonele de pe front” și că următorii pași privind conflictul vor lua în considerare evoluțiile aflate „în schimbare rapidă” pe câmpul de luptă.

Putin stated that he agrees to temporarily halt hostilities, but with conditions



"We proceed from the fact that this cessation must lead to a long-term peace and the elimination of the root cause of the crisis," said Putin.



He also hinted that the 30-day ceasefire should not be… pic.twitter.com/pyxDZzyo94