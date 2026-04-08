Ultimatumul care a ținut lumea cu sufletul la gură: Cum s-a ajuns la armistițiul dintre Trump și Iran în 10 ore și jumătate

Un avion F-16E Fighting Falcon al Forțelor Aeriene ale SUA se desprinde după realimentarea de la un avion KC-135 Stratotanker în timpul unei misiuni de sprijin pentru Operațiunea Epic Fury, pe 2 aprilie 2026, într-o locație secretă. Sursă foto: US Air Force Photo / Alamy / Profimedia

Donald Trump a anunțat un armistițiu neașteptat cu Iranul, cu doar 90 de minute înainte de expirarea ultimatumului său. De la amenințarea cu „pierirea unei întregi civilizații” până la acordul de suspendare a bombardamentelor, Sky News a trecut în revistă cele 10 ore și jumătate de foc care au decis soarta Strâmtorii Ormuz în viitorul apropiat și care au ținut marile puteri în alertă.

Anunțul lui Donald Trump pe Truth Social, potrivit căruia a convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, a fost făcut în cursul nopții de marți spre miercuri la ora 1.30, ora României, cu o oră și jumătate înainte ca ultimatumul dat Teheranului să expire.

Amenințarea liderului american că „o întreagă civilizație va pieri” dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, făcută tot prin intermediul paginii sale de socializare, a fost lansată la ora 15:06, ora României.

Postarea de pe Truth Social de la ora 15:06 a marcat cea mai tulburătoare declarație a lui Trump de la începutul războiului, în 28 februarie, când Israelul și SUA au început atacurile comune asupra Iranului.

„O întreagă civilizație va pieri în această seară, fără a mai putea fi readusă la viață”, a scris președintele SUA, întărindu-și postarea plină de injurii din ziua precedentă, în care amenința că va distruge centralele electrice și podurile din Iran.

Criticile la adresa abordării sale s-au intensificat pe parcursul zilei, mulți afirmând că o astfel de acțiune ar constitui crime de război.

Relatări contradictorii privind stadiul negocierilor SUA-Iran

Iranul a luat măsuri pentru a-și restricționa contactele diplomatice cu SUA în urma amenințării lui Trump, informa presa americană.

Teheranul „a întrerupt diplomația directă” cu Washingtonul, a relatat Wall Street Journal, deși a adăugat că discuțiile cu mediatorii pentru încetarea focului au continuat.

Însă presa iraniană a respins această relatare, afirmând, puțin după ora 18:00, ora României, că nici canalele diplomatice, nici cele indirecte nu fuseseră închise.

Iranienii păreau că fac „lanț uman” la centrale electrice și poduri

Teheranul a rămas sfidător în fața ultimei amenințări a lui Trump, iar imaginile și videoclipurile difuzate de presa de stat iraniană păreau să arate oameni protestând în fața centralelor electrice și a podurilor din țară.

Acest lucru a urmat sugestiilor unui oficial iranian ca tinerii să formeze „lanțuri umane” în jurul obiectivelor-cheie de infrastructură care ar putea fi ținta atacurilor americane-israeliene.

Declarațiile lui JD Vance

Vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a declarat în Ungaria că este „încrezător” că va exista un răspuns din partea Iranului înainte de termenul limită stabilit de președintele american.

Chiar și la miezul nopții, ora României, Casa Albă lăsa lumea în incertitudine, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt postând pe Twitter că „numai președintele știe care este situația și ce va face”.

Trump a declarat în jurul aceleași ore că administrația sa se află în mijlocul unor „negocieri aprinse” cu privire la războiul cu Iranul, pe fondul ultimatumului stabilit.

Premierul pakistanez cere prelungirea termenului limită

La scurt timp după ora 22:30, ora României, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a postat pe X, cerându-i lui Trump să prelungească termenul limită cu două săptămâni pentru a permite continuarea negocierilor cu Iranul.

Sharif, care a încercat să acționeze ca mediator între cele două tabere, a cerut, de asemenea, Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz ca „gest de bunăvoință”.

O oră mai târziu, Casa Albă a confirmat că Trump era la curent cu propunerea Pakistanului.

Trump acceptă să suspende bombardamentele

Trump a postat pe Truth Social la ora 1:32, ora României, pentru a anunța că a acceptat să suspende „bombardamentele și atacurile asupra Iranului” pentru două săptămâni, sub rezerva „deschiderii complete, imediate și în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz”.

Iranul a confirmat la scurt timp după aceea că a acceptat să redeschidă strâmtoarea pentru două săptămâni, cu condiția ca atacurile să înceteze și pentru a permite continuarea negocierilor.