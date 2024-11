Un câine robot îl păzește pe Donald Trump. „Spot” e pus de Secret Service să patruleze perimetrul Mar-a-Lago 

Un câine robot numit „Spot” este cel mai recent instrument din arsenalul Serviciului Secret al SUA. Dispozitivul, creat de compania Boston Dynamics, a fost văzut în ultima vreme patrulând perimetrul resortului Mar-a-Lago al președintelui ales Donald Trump, din Palm Beach, Florida, relatează BBC.

Nu are arme și poate fi controlat de la distanță sau automat atât timp cât traseul său este preprogramat. Dar trecătorii sunt avertizați printr-un semn pe fiecare dintre piciorușele câinelui robot Spot: „NU mângâiați!”.

„Nu știu dacă cineva este tentat să mângâie acești câini robot. Nu par drăgălași”, a declarat Melissa Michelson, politolog la Colegiul Menlo.

Imaginile video cu Spot plimbându-se prin proprietate au devenit virale pe TikTok. Unii internauți îl consideră drăguț și interesant, în vreme ce alții cred că e mai degrabă înspăimântător. Spot a devenit și subiect de glume la televiziunile americane de noapte.

Dar misiunea sa nu este deloc de luat în râs.

„Protejarea președintelui ales este o prioritate absolută”, a declarat Anthony Guglielmi, șeful de comunicații al Serviciului Secret american, într-o declarație pentru BBC.

În lunile care au precedat alegerile prezidențiale din SUA, Trump a fost ținta a două tentative de asasinat. Prima a avut loc la un miting organizat în luna iulie în Butler, Pennsylvania, iar cealaltă la terenul de golf Mar-a-Lago în luna septembrie.

Invocând „preocuparea pentru securitatea operațională”, serviciile secrete americane refuzat să răspundă la întrebările specifice ale BBC cu privire la utilizarea câinilor robotizați în echipa de securitate a lui Trump, inclusiv când a început agenția să utilizeze dispozitivul la reședința sa principală.

