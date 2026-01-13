Un celebru actor s-a dezlănțuit la adresa Americii și a lui Trump: „Oamenii sunt terorizați și speriați”

Mark Ruffalo, alături de soția sa Sunrise Coigney, pe covorul roșu al galei Globurilor de Aur din 2026, FOTO: Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia Images

Actorul american Mark Ruffalo a profitat de gala Globurilor de Aur pentru a lansa un atac virulent la adresa președintelui Donald Trump și a situației politice mai ample din Statele Unite, relatează revista Variety.

Ruffalo, care a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de dramă grație serialului „Task” (Unitatea specială) de pe HBO Max, s-a oprit pe covorul roșu și a subliniat în fața reporterilor de la USA Today că gala de premiere are loc la doar câteva zile după moartea lui Renee Good, femeia împușcată mortal de agenții ICE în orașul Minneapolis.

Actorul în vârstă de 58 de ani s-a numărat printre celebritățile care au purtat o insignă cu mesajul „Be Good” (Fii bun), un joc de cuvinte și un semn de omagiu pentru femeia a cărui deces săptămâna trecută a fost pe larg comentată în SUA.

„Este pentru Renee Nicole Good, care a fost ucisă”, a spus Ruffalo despre insigna pe care o purta, înainte de a-l critica pe vicepreședintele J.D. Vance și alți politicieni care l-au apărat pe agentul ICE ce a împușcat-o de trei ori de la o distanță scurtă pe femeie. Vance și alții au spus că agentul a acționat în legitimă apărare „Avem un vicepreședinte care minte în legătură cu ce se întâmplă”, a afirmat Mark Ruffalo.

„Suntem în mijlocul unui război cu Venezuela, pe care am invadat-o ilegal. [Trump] spune lumii întregi că dreptul internațional nu contează pentru el. Singurul lucru care contează pentru el este propria sa moralitate”, a continuat Ruffalo, făcând referire la declarațiile lui Trump pentru The New York Times, potrivit cărora propria sa moralitate și propria sa minte sunt singurele lucruri care îl pot opri când vine vorba de acțiunile pe scena internațională.

Ruffalo spune că America și-a pierdut cursul

„Tipul este un infractor condamnat”, a spus Ruffalo despre Trump. „Este cea mai groaznică ființă umană. Dacă ne bazăm pe moralitatea acestui tip pentru cea mai puternică țară din lume, atunci avem cu toții o mare problemă. Așa că asta este pentru [Renee]. Asta este pentru oamenii din Statele Unite care astăzi sunt terorizați și speriați. Știu că eu sunt unul dintre ei. Iubesc această țară, iar ceea ce văd că se întâmplă aici nu este America”, a continuat actorul de 4 ori nominalizat la Premiul Oscar.

Întrebat de ce era important să transmită un mesaj politic în timp ce participa la gala Globurilor de Aur, Ruffalo a răspuns: „Ascultați, aș vrea să mă prefac că e așa – aș vrea să fiu aici doar ca să sărbătoresc, și sunt aici să sărbătoresc, și sunt mândru de nominalizarea mea la Globul de Aur. Dar, în același timp, asta nu mai este normal, și nu știu cum aș putea să tac, iar acum mă simt puțin rău, așa că e greu să aburesc pe cineva”.

Ruffalo nu a câștigat în cele din urmă Globul de Aur pentru cel mai bun actor dintr-un serial de dramă, acesta mergând la Noah Wyle grație interpretării sale din „The Pitt: Spitalul”, o altă producție a HBO.

Jean Smart, Natasha Lyonne și Wanda Sykes au purtat, la rândul lor, insigne „Be Good” la Globuri, într-un demers coordonat de organizația neguvernamentală American Civil Liberties Union (ACLU).