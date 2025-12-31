Un consilier al lui Nicușor Dan spune că România a fost salvată în 2025 „de pe marginea prăpastiei”: „A fost un an dificil, pe toate planurile de analiză”

Consilierul prezidențial pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, susține că, în ciuda anului dificil care se încheie, România a reușit să rămână „în picioare”.

Valentin Naumescu spune că România „a fost salvată în 2025 de pe marginea prăpastiei politice și economice în care ajunsese la sfârșitul anului trecut”.

„De departe, este cel mai important lucru care poate fi spus acum, în sinteză, privind înapoi. Mergem înainte”, a scris consilierul prezidențial pe contul său de Facebook.

„Nu voi face aici un bilanț al anului care se încheie. S-au întâmplat multe și a fost un an dificil, pe toate planurile de analiză, dar România a rămas în picioare. Nu doar România, ci și Europa democratică și valorile în care credem”, a mai scris Naumescu.

La finalul mesajului său, Valentin Naumescu spune că speră ca anul 2026 să fie „mai puțin turbulent decât cel care se încheie”.

„Vă doresc tuturor un an nou fericit, mai puțin turbulent decât cel care se încheie, în care să reapară zorii speranței că agresorii nu vor învinge. Să ne dorim ca 2026 să fie mai calm, mai senin, iar rațiunea să triumfe în fața violenței. La mulți ani”, a mai scris consilierul prezidențial.

Valentin Naumescu ocupă funcția de consilier prezidențial pentru afaceri europene din 1 noiembrie.