Un document scurs în presă arată planul SUA pentru Fâșia Gaza: strămutarea „voluntară” a întregii populații de 2 milioane de palestinieni, care vor primi „jetoane digitale” și bani în numerar

Donald Trump, în timpul unei întâlniri a ambasadorilor în Sala Cabinetului de la Casa Albă pe 25 martie 2025 în Washington, DC, la care a participat și Charles Kushner. Credit line: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Planul SUA pentru Fâșia Gaza după război prevede strămutarea întregii populații a acestui teritoriu palestinian, care ar urma să fie plasat sub administrație americană timp de zece ani pentru a fi transformat într-un centru turistic și tehnologic, a relatat duminică Washington Post, citat de AFP și Agerpres.

Planul de 38 de pagini, consultat de cotidianul american, prevede relocarea „voluntară” a celor aproximativ două milioane de locuitori din Fâșia Gaza în alte țări sau în zone securizate din teritoriu, devastat de aproape doi ani de război, în timp ce acesta este reconstruit.

Cei care sunt de acord să plece ar primi 5.000 de dolari în numerar, precum și asistență care să acopere patru ani de chirie și alimente pentru un an, conform planului.

SUA vor ca Fâșia Gaza să fie condusă 10 ani de GREAT Trust

Între timp, proprietarilor de terenuri li s-ar oferi „jetoane digitale”, care ar putea fi folosite pentru a finanța o nouă viață în altă parte sau schimbate cu un apartament într-unul dintre cele șase până la opt noi „orașe inteligente, alimentate de inteligență artificială” care ar urma să fie construite în Gaza.

Fabrici de mașini electrice, centre de date și hoteluri ar urma să fie finanțate prin investiții publice și private.

Teritoriul palestinian ar urma să fie plasat sub administrarea unei entități numite Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust, în timpul reconstrucției.

Planul prevede ca acest organism să guverneze timp de zece ani înainte de a face loc unei „entități palestiniene reformate și deradicalizate”.

Conform Washington Post, planul a fost dezvoltat de unii dintre israelienii din spatele Gaza Humanitarian Foundation (GHF), o organizație privată susținută de Israel și Statele Unite, creată pentru a distribui ajutoare alimentare și care este ținta multor critici.

Acuzații că se pregătește o „epurare etnică” a palestinienilor din Gaza

În februarie, Donald Trump a lansat ideea unei preluări de către SUA a Fâșiei Gaza pentru a o transforma în „Riviera Orientului Mijlociu”, odată golită de locuitorii săi, care, a spus el, ar putea fi strămutați în Egipt și Iordania.

Salutat de extrema dreaptă israeliană, acest plan a fost respins de țările arabe și de majoritatea statelor occidentale, ONU avertizând asupra unei „epurări etnice” în Gaza.

Războiul din Gaza a fost declanșat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, conform unui bilanț AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii a Israelului a lăsat în urmă cel puțin 63.459 de morți în Gaza, majoritatea civili, conform Ministerului Sănătății al Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.