VIDEO Noul film al lui Leonardo DiCaprio conduce la nominalizările pentru Globurile de Aur, în timp ce „Adolescence” și „The White Lotus” vor concura pentru premiile destinate serialelor. Lista completă a nominalizărilor

„One Battle After Another”, un film de satiră în care Leonardo DiCaprio și Sean Penn sunt într-o societate represivă sfâșiată de violență politică, a dominat luni nominalizările pentru următoarea ediție a Globurilor de Aur, obținând 9 nominalizări. La capitolul seriale au fost nominalizate din nou seriale populare precum „The White Lotus”, „Only Murders in the Building”, dar și o miniserie care a făcut furori anul acesta: „Adolescence”, relatează revista Variety.

Întrucât Globurile de Aur recompensează separat filmele de dramă de cele catalogate drept comedii sau musicaluri, producțiile vor concura pentru marile premii în categorii diferite.

One Battle After Another este nominalizat la categoria cel mai bun film musical sau comedie, alături de Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme (lungmetrajul pentru care Gwyneth Paltrow s-a întors la actorie), No Other Choice și Nouvelle Vague.

Sentimental Value, o dramă despre familia disfuncțională a unui cineast, și Sinners, un film cu vampiri situat în Sudul segregat al SUA, vor concura pentru cel mai bun film de dramă. Cele două au obținut în total 8, respectiv 7 nominalizări la următoarea ediție a Globurilor de Aur. La categoria pentru cel mai bun film de dramă vor concura alături de noul film Frankenstein de pe Netflix, Hamnet, It Was Just an Accident și The Secret Agent.

Cele mai bune seriale care vor concura pentru Premiile Globurile de Aur din 2026

La categoria seriale, The White Lotus, o satiră plasată într-un resort de lux din Thailanda, și Adolescence, povestea unei investigații criminale filmate dintr-un singur cadru continuu, conduc cu 6 și, respectiv, 5 nominalizări. Au fost urmate îndeaproape de serialul de comedie-mister Only Murders in the Building și de thrillerul SF Severance, fiecare obținând câte patru nominalizări.

The White Lotus și Severance, un serial de pe platforma Apple TV+ care nu e disponibilă în România, concurează la categoria cel mai bun serial dramatic, unde se vor confrunta cu The Pitt, Pluribus, The Diplomat și Slow Horses. Only Murders in the Building a fost nominalizat la categoria cel mai bun serial de comedie, alături de Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This și The Studio. Adolescence va concura cu All Her Fault, The Beast in Me, Black Mirror, Dying for Sex și The Girlfriend pentru cel mai bun serial limitat, antologic sau film de televiziune.

Netflix, care a uimit recent Hollywood-ul prin achiziția de 82,7 miliarde de dolari a Warner Bros și HBO, conduce în rândul distribuitorilor cu 35 de nominalizări în film și televiziune. A fost urmat îndeaproape de compania pe care intenționează să o cumpere, Warner Bros și HBO obținând împreună 31 de nominalizări.

O categorie nouă la Premiile Globurile de Aur din 2026 pentru filmele comerciale

La următoarea ediție a Globurilor de Aur a fost adăugată în premieră o categoria pentru „Cel mai mare succes cinematografic sau de box office”, pentru a reflecta gusturi mai comerciale. Nominalizările sunt derutante. Includ succese incontestabile de box office precum F1, Sinners, Weapons, Wicked: For Good și Zootropolis, dar și Avatar: Fire & Ash, care încă nu a avut premiera, și KPop Demon Hunters, un succes în streaming pentru Netflix, dar care a rulat foarte puțin în cinematografe. Un alt nominalizat, Mission: Impossible – The Final Reckoning, a fost un eșec financiar care a pierdut zeci de milioane de dolari.

Un alt premiu nou, dedicat celui mai bun spectacol de stand-up, îi are nominalizați pe Bill Maher, Ricky Gervais, Sarah Silverman, Kumail Nanjiani, Kevin Hart și Brett Goldstein.

Pe lângă nominalizarea la cel mai bun film, One Battle After Another a obținut nominalizări pentru cel mai bun regizor (Paul Thomas Anderson), cel mai bun actor (Leonardo DiCaprio), cea mai bună actriță (Chase Infiniti) și nominalizări la rol secundar pentru Benicio Del Toro, Sean Penn și Teyana Taylor. A primit, de asemenea, nominalizări pentru scenariul lui Anderson și muzica lui Jonny Greenwood. Deși adorat de critici, One Battle After Another a avut dificultăți la box office – a încasat peste 200 de milioane de dolari, dar a costat mai mult de 130 de milioane de dolari pentru a fi produs și alte milioane în marketing, și va pierde zeci de milioane de dolari.

Gala Globurilor de Aur din 2026 va avea loc în data de 11 ianuarie, la ora 20:00 de pe Coasta de Est a SUA, deci data de 12 ianuarie ora 03:00 ora României. Comedianta Nikki Glaser revine ca prezentatoare pentru al doilea an consecutiv.

Lista completă a nominalizărilor pentru Premiile Globurile de Aur din 2026:

Cel mai bun film de dramă:

Frankenstein (Netflix);

Hamnet (Focus Features);

It Was Just an Accident (NEON);

The Secret Agent (NEON);

Sentimental Value (NEON);

Sinners (Warner Bros Pictures).

Cel mai bun film de comedie sau musical

Blue Moon (Sony Pictures Classics);

Bugonia (Focus Features);

Marty Supreme (A24);

No Other Choice (NEON);

Nouvelle Vague (Netflix);

One Battle After Another (Warner Bros Pictures).

Cel mai bun film de animație

Arco (NEON);

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment);

Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures);

KPop Demon Hunters (Netflix);

Little Amélie or the Character of Rain (GKIDS);

Zootropolis 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures).

Cel mai mare succes cinematografic sau de box office

Avatar: Fire and Ash (Walt Disney Studios Motion Pictures);

F1 (Apple Original Films);

KPop Demon Hunters (Netflix);

Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures);

Sinners (Warner Bros. Pictures);

Weapons (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema);

Wicked: For Good (Universal Pictures);

Zootropolis 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures).

Cel mai bun film într-o limbă străină

It Was Just an Accident (NEON) – Franța;

No Other Choice (NEON) – Coreea de Sud;

The Secret Agent (NEON) – Brazilia;

Sentimental Value (NEON) – Norvegia;

Sirāt (NEON) – Spania;

The Voice of Hind Rajab (WILLA) – Tunisia.

Cea mai bună actriță într-un film de dramă

Jessie Buckley (Hamnet);

Jennifer Lawrence (Die My Love);

Renate Reinsve (Sentimental Value);

Julia Roberts (After the Hunt);

Tessa Thompson (Hedda);

Eva Victor (Sorry, Baby).

Cel mai bun actor într-un film de dramă

Joel Edgerton (Train Dreams);

Oscar Isaac (Frankenstein);

Dwayne Johnson (The Smashing Machine);

Michael B. Jordan (Sinners);

Wagner Moura (The Secret Agent);

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

Cea mai bună actriță într-un film de comedie sau musical

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You);

Cynthia Erivo (Wicked: For Good);

Kate Hudson (Song Sung Blue);

Chase Infiniti (One Battle After Another);

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee);

Emma Stone (Bugonia).

Cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical

Timothée Chalamet (Marty Supreme);

George Clooney (Jay Kelly);

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another);

Ethan Hawke (Blue Moon);

Lee Byung-hun (No Other Choice);

Jesse Plemons (Bugonia).

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Emily Blunt (The Smashing Machine);

Elle Fanning (Sentimental Value);

Ariana Grande (Wicked: For Good);

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value);

Amy Madigan (Weapons);

Teyana Taylor (One Battle After Another).

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Benicio del Toro (One Battle After Another);

Jacob Elordi (Frankenstein);

Paul Mescal (Hamnet);

Sean Penn (One Battle After Another);

Adam Sandler (Jay Kelly);

Stellan Skarsgård (Sentimental Value).

Cel mai bun regizor

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another);

Ryan Coogler (Sinners);

Guillermo del Toro (Frankenstein);

Jafar Panahi (It Was Just an Accident);

Joachim Trier (Sentimental Value);

Chloé Zhao (Hamnet).

Cel mai bun scenariu

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another);

Ronald Bronstein, Josh Safdie (Marty Supreme);

Ryan Coogler (Sinners);

Jafar Panahi (It Was Just an Accident);

Eskil Vogt, Joachim Trier (Sentimental Value);

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell (Hamnet).

Cea mai bună coloană sonoră

Alexandre Desplat (Frankenstein);

Ludwig Göransson (Sinners);

Jonny Greenwood (One Battle After Another);

Kangding Ray (Sirāt);

Max Richter (Hamnet);

Hans Zimmer (F1).

Cel mai bun cântec original într-un film