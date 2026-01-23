Un fost aliat important al lui George Simion, critici la adresa președintelui AUR după „momentul tortului”: „Total nepotrivit” / El spune că imaginea României nu e reprezentată de Simion: „În AUR e nevoie de o altă abordare”

Marius Lulea, George Simion și Silviu Oancea (de la stânga la dreapta), pe 20 mai 2025, când liderul AUR a anunțat că va contesta la CCR rezultatul alegerilor prezidențiale. FOTO: captură video George Simion / Facebook.com

Președintele AUR George Simion trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să respecte statutul propriului partid, în care este precizat că AUR respectă dreptul internațional și integritatea teritorială a statelor, susține, într-un dialog cu HotNews, fostul număr 2 din AUR, Marius Lulea. El spune că nu îi este clar ce a vrut să transmită Simion în momentul în care, aflat în SUA, a tăiat un tort în forma Groenlandei.

Marius Lulea a fost unul dintre cei care au fost alături de George Simion când președintele AUR a anunțat contestarea la Curtea Constituțională a României (CCR) a rezultatului alegerilor prezidențiale, după ce a pierdut al doilea tur al scrutinului din mai 2025.

Lulea a fost, la un moment dat, chiar propunerea AUR pentru funcția de premier.

În perioada 2012-2020 George Simion a fost director marketing la o firmă deținută de Marius Lulea: Ideal Proiect Arhitecture & Design.

Marius Lulea, care în urma Congresului AUR de anul trecut a rămas fără nicio funcție de conducere în partid, spune că gestul lui George Simion „a fost total nepotrivit”, cu referire la videoclipul publicat pe X în care se vede cum Simion taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care Donald Trump încearcă să-l anexeze.

„Nu susținem politici revizioniste de nicio formă”

„Este o poziție oficială a partidului, care este înscrisă și în statut, că respectăm dreptul internațional, suveranitatea statelor, integritatea lor teritorială. Nu susținem politici revizioniste de nicio formă”, a declarat Marius Lulea pentru HotNews.

Întrebat dacă asta înseamnă că George Simion a încălcat statutul partidului, Lulea a răspuns: „Nu știu care a fost mesajul pe care a dorit să îl transmită dumnealui. Eu doar spun ceea ce cred în modul în care a fost văzut în spațiul public mesajul. Un om politic trebuie să fie responsabil și să se asigure că mesajul se înțelege în conformitate cu prevederile statutare”.

HotNews i-a solicitat lui George Simion să comenteze afirmațiile lui Marius Lulea. În momentul în care vom primi un răspuns, îl vom publica.

George Simion a spus miercuri că „așa-numitul «episod al tortului», ridicat la rang de subiect de către analiștii de serviciu, a reprezentat un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump”.

Marius Lulea: Imaginea României este reprezentată în mod oficial de canalele oficiale și diplomatice, nu de gesturile anumitor politicieni

Fostul prim-vicepreședinte AUR spune că este „exclus” ca imaginea României să aibă de suferit la nivel internațional în urma gestului făcut de George Simion, care conduce principalul partid de opiziție din țară:

„Imaginea României este reprezentată în mod oficial de canalele oficiale și diplomatice. Nu cred că gesturile făcute de anumiți politicieni, care nu dețin această calitate, pot să influențeze relațiile internaționale”, a spus Lulea.

„Pentru credibilizarea partidului e nevoie de o altă abordare”

Marius Lulea a fost un comunicator important al partidului până la congresul din noiembrie, când acesta nu a mai candidat pentru o nouă funcție. Întrebat dacă există o răcire a relațiilor dintre el și George Simion, Lulea a spus: „Nu este… Depinde ce înseamnă pentru dumneavoastră răcire”.

„A fost o etapă a partidului în care am considerat că este nevoie să mă implic, conform unui proiect care a fost trasat de către președintele partidului. S-a terminat acea etapă”, a explicat Lulea în dialogul cu HotNews.

Fostul număr 2 din AUR susține că din punctul său de vedere „pentru credibilizarea partidului e nevoie de o altă abordare, o corelare cu așteptările românilor, ca noi să fim un partid serios, capabil să guverneze”: „Asta înseamnă că și anumite gesturi din spațiul public trebuie să reflecte seriozitatea partidului”.

Marius Lulea: I-am spus lui George Simion că actuala abordare este greșită. Poate la presiunea altor membri de partid se vor schimba lucrurile

Marius Lulea susține că actuala strategie a AUR este greșită și că i-a comunicat acest lucru și lui George Simion:

„I-am transmis și președintelui partidului că nu cred că este în corelare cu așteptările românilor care sunt nemulțumiți de actuala clasă politică și care așteaptă o altfel de abordare”.

Întrebat ce i-a răspuns George Simion, Marius Lulea a răspuns că liderul AUR „are o anumită strategie, fiecare cu… În mare, așa, din moment ce nici nu am mai candidat, că nu se întrevăd posibilități de a se schimba în mod fundamental lucrurile”:

„Dar nu înseamnă că nu se pot schimba. Poate sub presiunea altor membri de partid care vor să meargă la guvernare, să existe această perspectivă, poate că se vor întâmpla lucruri”.

De altfel, Lulea susține că tocmai acesta a fost motivul și pentru care la congresul din noiembrie 2025 nu a mai candidat pentru nicio funcție de conducere: „Mă aflam în disonanță cu politica președintelui partidului”.

Marius Lulea: Dacă menținem pe aceeași direcție, AUR nu va lua 40% la alegerile parlamentare

În contextul criticilor pe care le aduce conducerii partidului, apare însă sondajul INSCOP pentru alegerile parlamentare, care poziționează AUR pe prima poziție, cu aproape 41%. Marius Lulea este însă convins că dacă partidul își păstrează actuala abordare nu va reuși să obțină un astfel de scor în alegeri.

„Alegerile sunt foarte departe. Sunt în 2028. Noi astăzi trăim o realitate, aceea că se iau niște măsuri corective pentru abuzurile făcute de guvernare în timpul campaniilor electorale, respectiv risipa făcută în acea perioadă din banii publici. E un proces care va dura cam un an, adică anul acesta, în care prin inflație și prin anumite restricții bugetare, taxe mai mari, adică și influență asupra mediului de afaceri, vor încerca să devalorizeze bugetul de stat, ca să revină la echilibrul dinaintea acelei risipe”, spune fostul prim-vicepreședinte AUR despre actuala guvernare.

„Însă în 2027-2028 cel mai probabil vor aplica același mecanism, adică vor crește cheltuielile publice, se vor printa din nou bani și se va relua procedura de a-i păcăli pe români înainte de campania electorală, creșteri de pensii. Cred că va fi o altă realitate în 2028 decât cea pe care o trăim azi”, susține el.

Marius Lulea spune că AUR poate obține chiar și 50% în alegeri, însă doar dacă partidul va înțelege că „astăzi nu mai răspundem unui electorat radical nemulțumit, de 10-15% și că așteptările unui electorat de 50-60% sunt total diferite”:

„Te adresezi unui spectru mult mai larg. Dacă AUR conferă încredere că poate să guverneze poate să obțină și 40, și 50% și 60%. Există toate premisele necesare, având în vedere nemulțumirea față de clasa politică, însă nu în forma actuală, dacă menținem pe aceeași direcție. E nevoie de o altă abordare”, a insistat Lulea.

Ar trebui să-l pună AUR pe Călin Georgescu premier? „Într-o funcție executivă este nevoie de total alte calități”

Întrebat dacă în eventualitatea în care AUR câștigă alegerile parlamentare ar fi de acord ca partidul să-l propună premier președintelui pe Călin Georgescu, Marius Lulea a spus că nu a analizat acest scenariu.

„Nu pot efectiv să vă spun. Eu cred că domnul Georgescu a fost ales de români sau trebuia să i se permită până la final această ocazie, să se decidă românii să fie președinte. Sunt două poziții total diferite. Adică românii de la un președinte de țară așteaptă un anumit tipar, o persoană diplomată, așezată, în timp ce într-o funcție executivă este nevoie de total alte calități. Dar eu nu am stat să analizez și nu-l cunosc suficient de bine ca să mă pot pronunța dacă este sau nu potrivit pentru această poziție sau dacă își dorește”, a mai declarat Marius Lulea.

Ce spune George Simion despre episodul tortului cu Groenlanda

Contactat miercuri de HotNews, George Simion a transmis miercuri poziția sa publicată pe blogul său personal în care acuză atacuri din partea „presei de sistem, care încearcă să transforme un moment festiv într-o temă de politică externă”.

„Așa-numitul «episod al tortului», ridicat la rang de subiect de către analiștii de serviciu, a reprezentat un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump”, a scris liderul AUR.

Acesta spune că delegația AUR din care face parte nu poate evita anumuite momente „de frica presupuselor controverse: aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”.

„Statele Unite ale Americii sunt principalul garant al securității României și al Europei. Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon esențial al politicii externe românești și trebuie consolidat, nu sabotat prin manipulări și ironii ieftine”, spune liderul AUR în postarea sa.

Acesta încheie spunând că „relația cu SUA este vitală pentru România, iar orice demers de consolidare a acesteia ar trebui susținut, nu batjocorit”.