Un important membru PNL cere transparenţă în cazul contractelor pe care partidul le are cu presa: „Dacă vrem să recâştigăm încrederea cetăţenilor” 

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, spune că partidul său ar trebui să le arate românilor unde se duc banii pe care îi cheltuieşte cu presa. „Cel mai grav este când spunem «nu se poate, nu ne lasă legea». Cine scrie legea?”, a spus liberalul într-un interviu în studioul HotNews.ro.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a plecat dintr-o conferinţă de presă, iar premierul Ilie Bolojan a ameninţat că-i urmează exemplul atunci când au fost întrebaţi de ce partidul ţine la secret contractele cu presa.

„Vorbiţi despre nevoia a arăta publicului unde se duc banii Primăriei Capitalei. Credeţi că este nevoie de o astfel de discuţie şi cu privire la banii care vin la partid tot din taxele cetăţenilor?”, a fost întrebarea jurnalistului Laurenţiu Ungureanu, în interviul acordat de Stelian Bujduveanu.

„Da, cu siguranţă. Cred că, dacă vrem să recâştigăm încrederea cetăţenilor, trebuie să avem o abordare mult mai transparentă şi să depăşim acele blocaje birocratice. Cât de grele or fi ele. Cu avocaţi, cu interpretări, cu schimbări de lege”, a răspuns Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Stelian Bujduveanu, în interviu la Hotspot

„E cel mai grav”

El susţine că e „cel mai grav”, atunci când oamenii politici justifică lipsa de transparenţă cu privire la banii cetăţenilor invocând faptul că legea nu le permite.

„Cel mai grav este când spunem noi, ca oameni politici sau oameni de administraţie «nu se poate, că nu ne lasă legea». Şi întrebarea e: cine scrie legea? Nu tot Parlamentul?”, a arătat Bujduveanu în dialogul de la HotSpot, emisiunea politică de la HotNews.ro.

Stelian Bujduveanu este primarul interimar al Capitalei, după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte al României, însă nu are nicio funcţie oficială în conducerea PNL Bucureşti. În mandatul lui Nicușor Dan, el ocupa funcția de viceprimar.

În momentul de față, Bujduveanu este vehiculat drept un posibil candidat la funcţia de primar pentru alegerile din Capitală.

Şeful său pe linie de partid a plecat din conferinţa de presă

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a părăsit conferința de presă pe care o susținea la Parlament după doar patru minute, atunci când a fost întrebat de jurnalistul Snoop Cristian Andrei despre contractele pe care PNL le are cu instituțiile media.

Ciucu a spus că „PNL respectă legea”, iar aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în Biroul Executiv al partidului. El nu a răspuns la întrebările repetate ale jurnalistului, iar la un moment dat a spus că acesta a făcut o „obsesie” privind contractele partidelor cu presa.

Ilie Bolojan: „V-am răspuns. Mulţumesc”

Şi premierul Ilie Bolojan a refuzat să ofere un răspuns cu privire la sumele cheltuite cu presa de către PNL în campaniile electorale, amenințând, în schimb, că va face la fel ca primarul Ciprian Ciucu şi va pleca din conferinţa de presă organizată la Palatul Victoria.

„Eu vă pot răspunde în această clădire la aspecte care țin de activitatea guvernului sau la activități care au un rol direct în coaliție, în activitatea guvernamentală, v-am răspuns, vă mulțumesc. Vă mulțumesc”, a răspuns premierul la întrebarea jurnalistului David Leonard Bularca.

La insistența reporterului HotNews.ro, care a întrebat din nou de ce PNL refuză să facă publice informațiile despre banii cheltuiți cu presa, Bolojan a răspuns: „V-am răspuns, mulțumesc. Deci, dacă continuați mai departe, iau și eu atitudinea domnului Ciucu, nu cred că ar fi respectuos față de colegii noștri”.