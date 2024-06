Un jurnalist sportiv român, cu mare experiență, pune verdictul: „Am primit gratuit un penalty și așa ne-am calificat”

Redactorul-șef adjunct al site-ului de sport Golazo, Dan Udrea, crede că România a primit în mod eronat penalty-ul din care am egalat Slovacia, iar ulterior ne-am calificat în optimi la Euro 2024.

„E greu să admitem că ne-am calificat și datorită unei erori de arbitraj, însă așa a fost: am primit gratuit un penalty.

Am făcut fix ce trebuia să facem. Și am obținut calificarea. Nu contează cum am jucat, nu contează cum s-a arbitrat, rezultatul ne-a fost favorabil”, scrie Dan Udrea, pe Golazo.ro.

Acesta susține că „dincolo de a fi români și de a ne bucura de o performanță mare, suntem și jurnaliști și avem datoria de a vedea și de a explica realitatea. Una care de multe ori poate nu convine. Cum foarte probabil e și în cazul de față.

Golul marcat de România miercuri a venit în urma unei faze în care arbitrii au greșit. Și e golul care a făcut diferența la final între calificare și eliminare”.

