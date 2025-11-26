Un jurnalist turc care i-a amintit președintelui Recep Erdogan ce le făceau otomanii liderilor nepopulari a fost condamnat la 4 ani de închisoare

Președintele turc Recep Erdogan, fotografiat în timpul uneia dintre vizitele sale pentru rugăciune la Hagia Sophia, pe care a transformat-o în moschee în 2020, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Un tribunal turc l-a condamnat miercuri pe jurnalistul independent Fatih Altayli, o figură proeminentă a presei din Turcia, la patru ani și două luni de închisoare pentru comentariile pe care le-a făcut despre conducerea președintelui Tayyip Erdogan, a relatat postul public TRT, preluat de Reuters.

Condamnarea sa survine pe fondul unei campanii mai ample de reprimare a figurilor opoziției turce din ultimul an, inclusiv încarcerarea în martie a principalului rival al lui Erdogan, primarul Istanbulului Ekrem Imamoglu, pentru care procurorii au cerut 2.352 de ani de închisoare în baza diverselor acuzații pe care i le-au adus.

Altayli, care are peste 1,5 milioane de urmăritori pe YouTube, fusese încarcerat în iunie în așteptarea procesului, pentru comentariile făcute într-un videoclip pe rețelele sociale despre un sondaj care arăta că majoritatea turcilor se opun ideii ca Erdogan să conducă pe viață.

În înregistrare, Altayli – făcând referire la istoria otomană – a spus că turcii i-au „ucis” sau „înecat” pe conducătorii pe care nu-i mai doreau la putere. Oktay Saral, unul dintre consilierii lui Erdogan, a declarat la momentul respectiv că afirmațiile lui Altayli „au mers prea departe”.

Jurnalistul a fost condamnat pentru „amenințarea” lui Erdogan

Tribunalul din Istanbul a afirmat că îl condamnă pe Altayli pentru „amenințarea președintelui” și că acesta va rămâne în închisoare, a relatat TRT.

La audieri, Altayli a negat acuzația, spunând că nu a avut intenția de a-l amenința pe Erdogan și a cerut să fie achitat, potrivit relatărilor din presa turcă.

Erinc Sagkan, avocatul lui Altayli și președintele Uniunii Barourilor din Turcia (TBB), a declarat că hotărârea instanței este complet „nelegală” și încalcă libertățile fundamentale, adăugând că clientul său va face apel.

Decizia reprezintă „o intimidare la adresa întregii prese și ar putea servi drept instrument pentru reprimarea tuturor vocilor disidente”, a mai spus Sagkan, vorbind cu reporterii în fața tribunalului.

Organizațiile societății civile din Turcia își exprimă de mult timp îngrijorarea cu privire la restricțiile impuse presei și libertății de exprimare în țară. Organizația reporteri fără frontiere a clasat Turcia pe locul 158 din 180 de țări în Indexul Libertății Presei pentru 2024.